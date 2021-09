Vollmond in Basel – Zwölf Fragen und Antworten zu einem himmlischen Spektakel Am Dienstag präsentiert er sich uns in seiner vollen Pracht: Der Mond ist aufgegangen. Schlafen wir jetzt schlecht? Heulen die Hunde? Passieren mehr Verbrechen? Lesen Sie selber. Martin Furrer

Der Vollmond – ein im Kern eisig-kalter Trabant, der unser Herz doch jedes Mal erwärmt, wenn er seinen Auftritt hat – wie hier 2015 hinter dem Roche-Turm. Foto: Patrick Straub (Keystone)

Zu behaupten, er sei eine grosse Leuchte, ist richtig – und doch irgendwie falsch. Sein Strahlen kommt nicht aus seinem Innersten; er reflektiert bloss das Sonnenlicht. So gesehen, ist der Mond, wenn er zum Vollmond heranwächst, bloss einer von vielen anderen Stars am Himmel. Und doch wird sein Auftritt jedes Mal zum Spektakel, das unsere Herzen wärmt – obwohl es sich bei ihm um einen im Kern eisig-kalten Trabanten handelt.

Weit weg von uns, fast 400’000 Kilometer entfernt, zieht er seine Bahn. Emotional aber ist er uns so nah, dass wir lyrisch werden: «Füllest wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz.» Sogar Lieder stimmen wir auf ihn an: «Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar.»