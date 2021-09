Zwischenfall am Bellevue – Polizeieinsatz trübt die Impftram-Premiere in Zürich Kurz nachdem die Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli am Dienstag das neue Impfangebot präsentiert hatte, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Marius Huber

Sie blieb diesmal unbehelligt: Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli bei der Eröffnung des Impftrams am Zürcher Bellevue. Foto: Ela Çelik

Es ist nicht nur Zürichs sauberstes Tram, sondern sicher auch das am besten bewachte. Zwei Mitglieder eines privaten Sicherheitsdiensts sind rund um die Uhr zu beiden Seiten postiert und werfen prüfende Blicke auf die Passanten. Warum das nötig ist, zeigt sich schon bald. Kaum steht das neu eröffnete Zürcher Impftram am Bellevue, lässt ein Mann am Rotlicht die Scheibe seines Autos runter, zielt mit einem imaginären Gewehr aufs Personal und droht, er komme morgen wieder.

Keine Viertelstunde später kommt es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Wachmann und einem älteren Herrn. Der 65-jährige Schweizer hatte lautstark übers Impftram geschimpft und ist gemäss Augenzeugen in seinem Ärger beinahe unter ein anfahrendes Tram geraten. Als ihn der Wachmann zurückgerissen habe, soll er sich mit einem Faustschlag revanchiert haben.