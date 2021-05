«Kellerkinder» und ihre Leidenschaft – Zwischen zehntausend Büchern Der Vielleser und ehemalige Lehrer Hansjörg Marchand hat einen kalten Hobbykeller als gemütliche Bibliothek eingerichtet. Dominik Heitz

Nichts mehr lässt darauf schliessen, dass es sich hier um einen Hobbykeller handelt. Vielleser Hansjörg Marchand hat ihn in eine nostalgische Studierstube verwandelt. Foto: Nicole Pont

Vogelgezwitscher, grüne Wiesen und schöne Vorgärten, dazu Sonnenschein und eine leichte Brise – auf dem Bruderholz ausgerechnet an diesem sommerlichen Tag einen womöglich kühl-feuchten und mit Kunstlicht beleuchteten Hobbyraum zu besuchen, fällt schwer. Und wenn man schliesslich noch vor einem nüchternen Backsteingebäude an der Joachimsackerstrasse steht, dann verlässt einen endgültig das Vorstellungsvermögen, hinter diesen Mauern könnte sich im Untergrund eine Bibliothek befinden.

Nun denn, es geht eine Treppe hinunter, durch verwinkelte, von grellem Neonlicht beleuchtete Gänge aus Beton – und plötzlich stehen wir wie angewurzelt da. Durch eine Tür fällt der Blick in eine gemütliche Wohnstube mit Tisch, Stühlen, Teppichen und weichen Sofas. Doch das ist keine Wohnstube. Was wir betreten, hat die Anmutung eines nostalgischen Studierzimmers: ringsum an den Wänden sowie in den Raum hineinragende, prall mit Büchern gefüllte Regale, dazu in den Ecken Fauteuils und Ständerlampen, die warmes Licht verströmen.