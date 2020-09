Einkehren – Zwischen Sashimi und Schnitzel Schick, erfrischend und zentral gelegen: Die edle Restaurant-Lounge-Bar Noohn ist eine gekonnte Fusion aus europäischer und asiatischer Küche. Jennifer Bähler

Romantische Stimmung im Restaurant Noohn.

Für den heutigen Restaurant-Abend habe ich einen Dresscode bekommen: «Etwas Halbschickes, moderner Business-Casual-Style», sagt meine Begleitung. Dieses Outfit passt zur Einrichtung und zum Image des Noohn. Überall zieren japanische Weine, traditionelle asiatische Trennwände, Kerzenlichter und Edelblumen den Raum. Die Atmosphäre ist eine Mischung aus Candle-Light-Dinner, schicken Businesstreffen und ausgelassenen Trinkrunden unter Freunden.

«Eigentlich lächle ich, aber mit der Maske sieht man es nicht», so begrüsst uns die Kellnerin im Eingangsbereich. Ihr fröhliches Lachen durchdringt den Mundschutz trotzdem. Die sympathische junge Dame führt uns zur Lounge, wo wir einen Mojo (16 Fr.) mit Wassermelonengeschmack und einen Campari Orange (12 Fr.) trinken. Bald schon begeben wir uns in den hinteren Bereich des Raumes, wo das Restaurant ist. Auf dem Weg zum Tisch erleben meine Sinne eine Reise durch ein unbekanntes lebhaftes Land, das Lust auf Neuentdeckungen macht.

Mit Liebe zubereitet: Sushi für die Asien-Fans in Basel.

Mit einer Seite Auswahlmöglichkeiten fällt die Menükarte eher übersichtlich aus. So gibt es wenigstens kein gedankliches Hin und Her. Während ich mich für die asiatischen Spezialitäten entscheide, reizt mein Gegenüber viel mehr die europäische Küche. Wir teilen zur Vorspeise ein Sashimi (36 Fr.), das geschmacklich überzeugt, jedoch einen stolzen Preis hat. Das Arrangement an Lachs, Thunfisch, Königsfisch und Crevetten ist schön zart und feinschmeckend. Der asiatischen Linie treu, folgt Poulet Teriyaki Poke (38 Fr.) als Hauptspeise. Die marinierte Pouletbrust mit Gemüse und Avocado auf Reis serviert schmeckt ausgezeichnet. Von Soja und Zucker dominiert, verleiht die Teriyaki-Sauce dem Gericht das gewisse Etwas – davon wird nichts übrig gelassen. Die europäische Wahl ist ein Wiener Schnitzel (54 Fr.) mit Cranberry-Kartoffelsalat, die mit der Yuzu-Mayonnaise aufgepeppt wird.

Eigentlich sind wir satt, der Blick auf die Dessertkarte verleitet trotzdem zur nächsten Bestellung: Die typisch japanische Versüssung Mochi ist der Hauptgrund dafür (9 Fr.). Die kühlen klebrigen Reisküchlein mit Sesam und Grüntee erinnern mich an meine Kindheit in Japan. Auch vom triefenden Schokoladenfondant mit Vanilleeis und Beerenragout (17 Fr.) klaue ich ein Löffelchen voll. Meine Diät kann bis morgen warten.

Zu Hause angekommen, sehe ich auf der Website, dass das Noohn auch eine Dachterrasse hat. Der Ausblick ist atemberaubend – zumindest auf den Fotos. Beim nächsten Besuch werde ich meinen Mojo wohl auf dem Rooftop trinken.