Ist Koller schon diese Woche weg? – Zwischen Misserfolg und Optimum Die internationale Saison ist etwas vom Besten, was die Basler in den letzten Jahren erreicht haben. Trotzdem stellt sich die Frage, ob es nicht schon in diesen Tagen zu einem Trainerwechsel kommt. Samuel Waldis

Marcel Koller erlebt gegen Donezk einen Höhepunkt seiner Karriere als Vereinstrainer. Nach dem Ausscheiden im Viertelfinal der Europa League sagt der 59-Jährige: «Wie es für mich weitergeht, habe ich noch nicht entschieden.» Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Marcel Koller steht in seiner Coaching-Zone, als ob das Spiel noch laufen würde. Seit mehr als einer halben Stunde ist der Viertelfinal gegen Schachtar Donezk vorbei, Koller hat die Hemdsärmel hochgekrempelt, versteckt die linke Hand in der Hosentasche und hält mit der rechten das Telefon ans Ohr. Vor ihm laufen sich 15 Spieler der siegreichen Ostukrainer den Arbeitstag aus den Beinen, all jene dieses riesengrossen Kaders, die gegen den FC Basel auf der Bank oder der Tribüne sassen.

Der letzte ukrainische Applaus auf der fast leeren Haupttribüne ist längst verstummt. Der Regen prasselt auf die Blachen, die die königsblauen Schalensitze dieser imposanten Arena auf Schalke überdachen. Nur die synthetisch verzerrten Gesänge aus den Lautsprechern stören die Ruhe. Irgendwann geht Taulant Xhaka an Koller vorbei, das rechte Knie einbandagiert, nachdem er sich bei der 1:4-Niederlage verletzt hat.

Koller nimmt kaum Notiz von seinem Mittelfeldspieler. Er ist nach dem Ausscheiden aus der Europa League zu sehr in dieses Telefonat vertieft, vielleicht ein privates, vielleicht ein berufliches. Später wird Koller an der virtuellen Pressekonferenz sagen: «Wie es für mich weitergeht, habe ich noch nicht entschieden.»

Der FCB wirkt fast winzig

Koller hat einen Vertrag bis zum letzten Spiel dieser Saison, die einfach nicht aufhören will. In zwei Wochen spielt der FCB gegen den FC Winterthur um den Einzug in den Cupfinal gegen die Young Boys. Aber da sind die Gedanken der Basler noch nicht; zu abrupt hat diese Europa League geendet, nach einer eigentlich guten Leistung.

Die Basler waren zwar in vielen Belangen schwächer als Donezk, sie hatten weniger Abschlüsse, weniger Ballbesitz und sie spielten weniger Pässe. Aber die Differenz war kleiner, als das Resultat einem einreden will.

Zudem gehört das Kader des Gegners zumindest zur zweithöchsten Güteklasse, mit all den Brasilianern und Nationalspielern, alles bezahlt vom reichsten Mann des Landes. Schachtars Kader summiert mehr als 700 Europacup-Einsätze. Und allein die Offensivspieler Júnior Moraes und Marlos haben fast 260 Tore als Berufsfussballer erzielt.

Daneben wirkt der FC Basel fast winzig. Silvan Widmer zum Beispiel, 27 Jahre alt und einer der besten Basler in diesem Viertelfinal, hat gegen Donezk gerade mal sein 20. Europacup-Spiel bestritten. Taulant Xhaka, Fabian Frei und Valentin Stocker mögen einiges gesehen haben. Aber der Glanz vergangener internationaler Erfolge hilft dem FCB längst nicht mehr – auch wenn dieser von den Gegnern im Vorfeld der Partien jeweils höflich heruntergebetet wird.

Der Geldfluss droht zu versiegen

Sechs Spieler, die der FCB jüngst oder vor vielen Jahren selbst ausgebildet hat, standen gegen den ukrainischen Serienmeister in der Startformation. Ein weiterer kam nach einer Stunde auf den Rasen. Und im Tor stand der 23-jährige Djordje Nikolic, der nach Jonas Omlins Wechsel zu Montpellier seine ersten Schritte als Nummer 1 im Basler Tor macht.

Zieht einen glücklosen Abend ein, trotzdem gehört ihm die Zukunft: Djordje Nikolic ist nach Jonas Omlins Wechsel zu Montpellier die neue Nummer 1 im Basler Tor. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Basler haben in der Liga enttäuscht. 14 Punkte Rückstand auf den Berner Meister und 6 auf die St. Galler Jugend sind zu viel für einen Verein, der zur Spitze des Landes gehören will. Aber der FC Basel hat eine ausgezeichnete internationale Saison gespielt: Er hat in der Champions-League-Qualifikation den PSV Eindhoven einmal bezwungen und danach in der Europa League acht Spiele gewonnen; unter anderem gegen Mannschaften aus der Primera División und der Bundesliga. Am Dienstag verloren die Basler zum zweiten Mal.

Marcel Koller nennt die Europacup-Saison «hervorragend». Viel mehr als die Runde der letzten Acht war mit diesem Kader fast nicht zu erreichen.

Rund 13 Millionen Franken erhält der FCB von der Uefa dafür. Diese Einnahmen sind in Zukunft keine Selbstverständlichkeit: Für die nächste Gruppenphase der Europa League müssen die Basler ab Mitte September drei Qualifikationsrunden überstehen.

Stocker vergleicht diesen Viertelfinal mit dem Halbfinal von 2013

Erst einmal ist der FCB so weit vorgedrungen in einem internationalen Wettbewerb. 2013 schied er im Europa-League-Halbfinal gegen Chelsea aus, als Spieler auf dem Platz standen, die mit wenigen Ausnahmen eine Karriere in einer der grossen Ligen hinter oder vor sich hatten. Einer davon, Mohamed Salah, landete fünf Jahre später bei der Wahl zum Weltfussballer des Jahres auf Platz drei, hinter WM-Finalist Luca Modric und Cristiano Ronaldo.

In der aktuellen Europacup-Ausgabe war Fabian Frei der beste Basler, zurückgekehrt von einem Mittelfeldclub der Bundesliga und im letzten Drittel seiner Karriere. Als Valentin Stocker gefragt wird, wie er den Viertelfinal gegen Donezk mit dem Halbfinal gegen Chelsea vergleicht, sagt der Captain: «Die Qualität ist eine andere als damals: der Altersdurchschnitt, die Erfahrung. Auch deswegen ist dieser Viertelfinal ein riesengrosser Erfolg.»

Präsident Bernhard Burgener war für das Finalturnier nach Gelsenkirchen gereist, Roland Heri ebenfalls, der oberste Leiter der Geschäfte. Sie entscheiden darüber, wie es mit diesem Verein weitergeht. Und mit dem Trainer, der die schlechteste Basler Super-League-Saison verantwortet, aber im Europacup annähernd das Optimum aus diesem Kader herausgeholt hat.

Dass dieser Trainer bei den aktuellen Parametern ersetzt wird, scheint längst beschlossen. Und vielleicht könnte dies sogar noch vor dem Cup-Halbfinal gegen Winterthur passieren. So hätte Kollers Nachfolger zwei Wochen mehr Zeit, in den letzten Zügen der alten Saison die neue vorzubereiten. Es würde zu dieser Spielzeit passen, in der kaum etwas wie geplant läuft. Aber es würde auch zu diesem FC Basel passen, wenn am Ende wieder alles anders ist, als man zuvor von aussen erwartet hat.