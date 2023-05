Walt Grace Vintage in Miami – Zwischen Le Mans und Les Paul Unternehmer Bill Goldstein aus Miami ist gleichermassen Petrolhead und Rockfan – und hat aus seiner Leidenschaft ein Geschäft gemacht: Bei Walt Grace Vintage verkauft er eine einzigartige Mischung aus Oldtimern und Gitarren. Benjamin Bessinger

Unternehmer Bill Goldstein hat ein Faible für alte Autos und Gitarren – beides verkauft er bei Walt Grace Vintage. Foto: Porsche

Wer die wirklich coolen Spots in Miami sehen will, der muss ins Wynwood-Viertel. Dort, wo Graffitikünstler in einem ehemaligen Industriegebiet ganze Strassenzüge in eine gewaltige Outdoor-Galerie verwandelt haben, pulsiert der Zeitgeist. Modemacher, Designer und Galeristen versuchen hier, den Geschmack der Zukunft zu treffen. Nur einer schlägt die Rolle rückwärts und schreibt ganz demonstrativ Walt Grace Vintage über seinen grauen Laden in der North West 26nd Street: Bill Goldstein. Während seine Nachbarn alle im Morgen leben, predigt er die gute alte Zeit und verkauft Memorabilia der ganz besonderen Art: klassische Autos und alte Gitarren.