Konflikt bei Demo in Basel – Zwischen Kurden und Palästina-Aktivisten eskalierte es kurzzeitig Ein Demonstrant packte eine syrische Flagge aus und zog damit den Zorn mitmarschierender Kurden auf sich. Katrin Hauser

Auf dem Weg von der Dreirosenbrücke zum Claraplatz kam es zu einem kleineren Tumult. Foto: Lucia Hunziker

Mehrere Hundert Personen nahmen am frühen Samstagabend an einer bewilligten Pro-Palästina-Demonstration in Basel teil. Organisiert wurde diese vom kurdischen Rojava Komitee Basel und vom Palästina Komitee Basel. Zwischenzeitlich kam es zwischen den beiden Gruppen zum Konflikt.

Auf dem Weg von der Dreirosenbrücke zum Claraplatz zog ein pro-palästinensischer Demonstrant die frühere syrische Nationalflagge hervor. Einer seiner Kollegen trug ein T-Shirt mit demselben Motiv: Drei Sterne für die drei Distrikte Syriens, Aleppo, Damaskus und Deir ez-Zor. Für die mitmarschierenden Kurden kam dies einer massiven Provokation gleich. Denn dieselbe Symbolik verwendet die Freie Syrischen Armee, die mit mehreren tausend Kämpfern an der Seite der Türkei gegen die kurdische Enklave Afrin in den Kampf gezogen ist.