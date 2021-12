Klinische Atmosphäre in der Galerie – Zwischen Kunst und Wissenschaft Der in Basel lebende Künstler Hanspeter Hofmann stellt bei Nicolas Krupp seine neue Serie figurativer Gemälde aus, die während des Lockdown 2020 entstanden sind. Vivana Zanetti

Das Motiv der Schädel ist bei Hanspeter Hofmann schon seit je ein Teil seiner Arbeiten. Foto: Serge Hasenböhler

In der Galerie von Nicolas Krupp in der Rosentalstrasse herrscht derzeit eine Atmosphäre wie in einem medizinischen Laboratorium. Nicht etwa, weil Forschende mit weissen Kitteln und Schutzbrillen mit Proben hantieren. Nein, den Eindruck vermitteln die ausgehängten Gemälde von Hanspeter Hofmann. Wie auch in seinen früheren Arbeiten schimmert hier seine frühere Tätigkeit als Chemielaborant durch.

Hofmanns aktuelle Serie erzeugt eine klinische Atmosphäre in der Galerie Nicolas Krupp. Foto: Serge Hasenböhler

Im hellen Licht des Raumes erscheinen die Leinwände in kaltem Weiss. Bedruckt sind sie mit prototypischen Figuren und Formen, die an die Gestalt einzelner oder mehrerer Personen, an Tiere, an Schädel auf einem Röntgenbild oder an Zellstrukturen unter einem Mikroskop erinnern. Ein computergeneriertes Raster bildet das Netz, in dem diese Darstellungen eingebettet sind. Hofmann zeichnete diese Basis mithilfe einer App.