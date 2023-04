Das Pressefoto des Jahres von Evgeniy Maloletka: Nach dem Angriff auf eine Entbindungsstation in Mariupol im März 2022 wird diese Schwangere evakuiert. Weder sie noch ihr Kind überleben.

Janna Goma, rechts, mit ihrer Familie in einem Luftschutzkeller in Mariupol.

«Frauen, Leben, Freiheit»: Am Rande einer Demonstration in Teheran macht diese junge Iranerin Pause – ohne Kopftuch.

Die heissen Quellen in der Nähe des kasachischen Dorfes Akespe sind ein beliebter Ausflugsort. Ursprünglich lagen sie auf dem Grund des riesigen Aralsees, der unterdessen zu 90 Prozent ausgetrocknet ist.

Frauen und Kinder betteln vor eine Bäckerei in Kabul, Januar 2022. Seit der Machtübernahme der Taliban sind Frauen von vielen Arbeitsstellen ausgeschlossen.

Auf dem Sprung: Das Fischerdorf am Mahmoudiyah-Kanal in der Nähe von Kairo wird von der ägyptischen Regierung abgerissen, die Bewohner umgesiedelt. Als eine Folge des Klimawandels wird erwartet, dass das Gebiet zukünftig von Überschwemmungen betroffen sein wird.

Eine gefährdete Oase: Ein Mann überprüft den Wasserstand des Brunnens in Merzouga, Marokko. Steigende Temperaturen führen zu Wasserknappheit, viele Oasen mussten in den letzten Jahren aufgegeben werden.

Die sudanesischen Arbeitsmigranten Mahfouz Abib, John Madesto, Angelo Saimon, Abdel Baset Omar und Mosab Abdel Wahab posieren vor den Baustellen der neuen administrativen Hauptstadt Ägyptens. 50 Kilometer östlich von Kairo entsteht in der Wüste eine Stadt für 8,5 Millionen Einwohner.

Foto: Nadia Shira Cohen (The New York Times)

Der dreijährige Korng spielt in Kampong Speu, Kambodscha. Seine Mutter hatte Korng ursprünglich als Leihmutter für ein chinesisches Paar ausgetragen, nach einer Gesetzesänderung würde sie sich des Kinderhandels schuldig machen, wenn sie ihren Sohn weggeben würde.

Nachbarn schauen auf einen Tatort in Mandaluyong, Philippinen. Maskierte Männer drangen in das Haus von Manuel Evangelista ein und erschossen ihn und vier weitere Personen. Während der Präsidentschaft von Rodrigo Duterte kamen über 7000 Menschen bei sogenannten Antidrogeneinsätzen um Leben.

Foto: Hannah Reyes Morales (The New York Times)

Der 86-jährige Al Enriquez in seinem Heim der «Golden Gays» in Manila. Das «Golden Gays» ist ein Wohnprojekt der älteren LGBTQI-Community.

Ein Demonstrant wird bei Protesten gegen illegale Abholzung in Apui, Brasilien, festgenommen. Die Region im Amazonasbecken ist stark vom Rückgang des Regenwaldes betroffen.

Ein Land im Freudentaumel: Argentinierinnen und Argentinier feiern am 18. Dezember ihre Fussball-Weltmeister in Buenos Aires.

Alfredo Fierro (links) und seine Mitarbeiter Ubaldo und José während der Pflege von Bienen in der Nähe von Wenden in der Wüste von Arizona. Seit mehreren Jahren müssen die Männer Wasser für die Bienen in Tränken bereitstellen, da die Völker sonst nicht überleben können, seitdem es immer weniger Regen gibt.

Foto: Jonas Kakó (Panos Pictures)