Osterzeit im Haus zum Kirschgarten – Zwischen Kirschbaumzweigen, Veilchen und Primeln Hinter dem Wohnmuseum an der Elisabethenstrasse versteckt sich ein Garten, in dem Kinder über 150 Ostereier sehen und an Suchspielen teilnehmen können. Dominik Heitz

Im Gartenpavillon des Hauses zum Kirschgarten erwartet grosse und kleine Besucher ein farbenfroher Strauss mit über 150 fantasievoll bemalten Ostereiern. Foto: Dominik Plüss

Es ist Gründonnerstag, und gerade sitzen bei sonnigem Wetter drei Kinder um die Mittagszeit im Garten des Museums zum Kirschgarten und malen zusammen mit ihrer Grossmutter Osterbilder. Einige Zeichnungen von anderen Kindern hängen bereits – im Gartenpavillon des Wohnmuseums an der Elisabethenstrasse. Sie sind Teil der jährlichen kleinen Ausstellung «Osterzeit» im Gartenpavillon des Hauses, die zu den Pièces de Résistance des Museums gehört.

Im Zentrum steht jeweils ein grosser Strauss mit weit ausladenden Kirschbaum- und anderen Zweigen. An ihnen hängen über 150 bunt bemalte Ostereier, die unter dem Jahr sorgsam in Schachteln verpackt sind. Dazu gesellen sich diesmal in einer Vitrine gerahmte Fotos von Objekten mit Hasenmotiven, die im Wohnmuseum zu finden sind: eine Terrine mit einem Kaninchen auf dem Deckel, ein Stuhl, auf dessen Sitzpolster ein Hase und ein Igel eingewoben sind und auf die gleichnamige Fabel aufmerksam machen, oder mehrere blaue Kaninchen auf der Keramik von Kachelöfen.