Basel im Fussballfieber – oder doch nicht? – Zwischen Gegentor und Afrotango Der Mittwochabend war wunderbar, auch wenn die Schweiz gegen das Land ihrer Lieblingsküche nicht den Hauch einer Chance hatte. Ein Stimmungsbericht. Daniel Aenishänslin

Die Freude bei den Italienern ist nach dem Sieg gegen die Schweiz gross. Foto: Pino Covino

Die Italiener sind in der Überzahl. Ob im Schweizer Strafraum, auf dem Kasernenareal oder in der Steinenvorstadt. Die Anzahl blauer Dresses stellt jene der roten an diesem sonnigen Tag in den Schatten. Public Viewing ist angesagt. Das bedeutet inzwischen, der Fan sitzt in einer Beiz und fixiert einen Fernseher.

Der Optimist sagt, immerhin sind mehr Fans anzutreffen, als einst im 9. Stadion in Bubendorf. Diesem gigantischen, jedoch kaum genutzten Public-Viewing-Stadion der Euro 08 in der Schweiz und Österreich. Sie erinnern sich? Ja? Praktisch leer. Natürlich. Kann nur besser kommen. Trotzdem, diese Uefa Euro 2020 ausgetragen 2021 kommt bisher noch – überhaupt – nicht in die Gänge und an die Euro 2008 heran. Unvergesslich die orange Flut aus den Niederlanden, die damals über Basel schwappte. An diesem Dienstagabend herrscht eher Ebbe.