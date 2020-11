Kühle Liebe Infos einblenden

Tanja Arnheim, deren Debütroman «PanoptikumNeu» Kultstatus geniesst, wird in wenigen Wochen dreissig. Sie lebt im Berliner In-Quartier Neukölln. Für die Arbeit an ihrem zweiten Buch sucht sie noch nach der zündenden Idee. Ihr fünf Jahre älterer Freund, der gefragte Webdesigner Jerome Daimler, bewohnt in der hessischen Kleinstadt Maintal den Bungalow seiner Eltern. Die Fernbeziehung der beiden funktioniert hervorragend: Per Social Media und Internet sind sie immer virtuell miteinander verbunden und besuchen sich für lange Wochenenden in ihren jeweiligen Realitäten. Doch die scheinbar perfekte Beziehung fängt zwischen Jogging in Maintal und Dauerkommunikation in der hippen Grossstadt an zu bröckeln.

Foto: © Zuzanna Kałużna

Leif Randt ist 1983 in Frankfurt am Main geboren. Er lebt in Maintal und Berlin. 2009 legte er seinen Debütroman «Leuchtspielhaus» vor. «Allegro Pastell» ist nach «Schimmernder Dunst über CobyCounty» (2011) und «Planet Magnon» (2015) sein vierter Roman.