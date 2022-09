Industrienacht Region Basel – Zwischen Bier- und Reagenzglas 44 Unternehmen aus Basel und Region öffneten am Freitag die Türen und boten der Öffentlichkeit spannende Begegnungen mit ihrer Arbeitswelt. Dorothea Gängel

Shuttlebusse sorgten für den schnellen Transport zwischen den Stationen der Industrienacht. Foto: Frederick Dürr

«Keine Ahnung, was uns erwartet», sagt Christian Gunzenhauser von der Birtel Brauerei. «Wir sind auf alles vorbereitet. Die Biermanufaktur, ein kleines Juwel inmitten der grauen Industriezone im Dreispitz, bietet am Freitag anlässlich der ersten Industrienacht Regio Basel eine Führung durch die kleine Brauerei, in der jährlich rund 75’000 Liter Bier produziert werden. In der «Fahrbar», einem als Bar umfunktionierten Güterwaggon, können die verschieden Biersorten degustiert werden.

Feines Bier und exklusive Einblicke bot die Mikrobrauerei Birtel im Dreispitz. Foto: Kostas Maros

Nach und nach trudeln erste Besucher ein. Darunter auch Tanja und Patrick Moser aus Muttenz, deren 15-jähriger Sohn den Besuch der Industrienacht initiiert hat. Er hat soeben seine Lehre als Automatiker angefangen und freut sich auf Einblicke in andere Betriebe der Region. «Ein tolles Angebot, auch einmal abseits der Berufsmesse hinter die Kulissen blicken zu können», sagt seine Mutter.

Mit der Erfahrung aus der Organisation von mehr als 20 Museumsnächten haben sich die Veranstalter zum ersten Mal an eine Industrienacht gewagt. 44 Unternehmen aus Basel und der Region beteiligten sich jeweils mit einem individuellen Programm, sodass für Abwechslung mehr als gesorgt war. Trotz des eher ungemütlichen Wetters haben sich viele Menschen auf den Weg gemacht, auch dank der Shuttlebusse, die gezielt die einzelnen Stationen anfahren.

Bei Straumann konnte man im Dentallabor den hohen Grad der Digitalisierung erleben. Foto: Kostas Maros

Bei der Straumann Group lässt sich an verschiedenen Stationen unter laborähnlichen Bedingungen rund um Implantate und Zahnschienen experimentieren. «Wir möchten an der Industrienacht die Türen zur Öffentlichkeit öffnen und auch darüber informieren, welche Berufe man bei Straumann lernen und ausüben kann», sagt Silvia Dobry, Leiterin Kommunikation bei der Straumann Group. «Es ist schön, einmal mit der ganzen Familie neue Eindrücke zu sammeln, dazu hat man ja sonst nie Gelegenheit», sagt ein Familienvater, der mit seiner Frau und den zwei Töchtern aus Allschwil die Industrienacht besucht.

Am europäischen Hauptsitz bekamen die Besucher Einblicke in die Kultur und Geschichte von Fossil. Foto: Kostas Maros

Besucher der Fossil Group am Riehenring haben nicht nur Gelegenheit, einmal die gesamte Kollektion des internationalen Uhren- und Designunternehmens zu bewundern. Im Company Store können die Besucher sogar exklusiv zur Industrienacht Schmuck, Taschen, Sonnenbrillen und Uhren zum halben Preis erwerben. Doch auch hier geht es darum, dem Publikum die Geschichte des Unternehmens und die Firmenphilosophie näherzubringen.

«Neben der Pharmazie gibt es in Basel und Umgebung noch viele andere interessante Arbeitsplätze», sagt Thomas Jung, Head of Talent Akquisition bei der Fossil Group, schmunzelnd. Nächstes Jahr wird die Marke Skagen, die zur Gruppe gehört, die erste 100 Prozent nachhaltige Uhr auf den Markt bringen. Ein Vorläufermodell ist ausgestellt und wird begeistert von einer kleinen Gruppe begutachtet. Die vier Freunde sind eine Basler Expats-Gruppe, die sich immer wieder zu Events trifft. Sie wurden durch den Flyer auf die Industrienacht aufmerksam.

Patricia, Shafeeq, Angelika und Gabriel tauchen bei Novartis in die Welt der Forschung. Foto: Novartis

«Was man hier alles geboten bekommt zu dem Preis, ist echt super», lobt Gabriel die Veranstaltung. Die vier haben vorher Novartis besucht und sind begeistert. «Die meisten Gebäude sind ja öffentlich nicht zugänglich und teilweise allein schon wegen ihrer Architektur sehenswert», sagt Angelika. Bei Novartis konnten die vier hautnah in die Welt der Forschung eintauchen.

Das Fazit der Industrienacht: 20’000 Eintritte – das entspricht rund 8500 Besuchern, die sich am Freitag auf den Weg machten, hinter die Kulissen der Betriebe in Basel und der Region zu schauen. «Wir haben uns sehr gefreut, so viele junge Leute für die Industrienacht begeistern zu können», sagt Frederick Dürr vom Verein Industrienacht Basel. Die Publikumsdurchmischung sei absolut gelungen. Dann dürfen wir uns auf eine Fortsetzung freuen? «Wir gehen so schnell wie möglich an die Auswertung, aber ich bin jetzt schon fast sicher, dass wir die Industrienacht wiederholen werden.»

