Kommunikation mit Haustieren – Zwinker, zwinker Wer sich Katzen nähern will, sollte ihnen zublinzeln. Denn Starren empfinden sie als bedrohlich. Naomi Bader

Bitte starr mich nicht mit weit aufgerissenen Augen an! Foto: Markus Fricke

Katzen haben einen schwierigen Ruf. Es heisst, die halbwilden Haustiere seien vom Menschen bestenfalls unbeeindruckt und stünden ihm oft sogar geradezu feindselig gegenüber. Erstaunlicherweise leben in der Schweiz trotzdem etwa 1,6 Millionen Katzen in menschlicher Gesellschaft, damit sind sie beliebter als Hunde.

Tatsächlich kratzten Forscherinnen und Forscher in den vergangenen Jahren immer mehr am ungeselligen, eigenbrötlerischen Image der Katzen. Untersuchungen konnten zeigen, dass sich die Tiere sehr wohl auf den Menschen einlassen: Sie nehmen ihren eigenen Namen wahr, auch wenn er in weiteres Gerede eingebettet ist oder eine fremde Person ihn ausspricht. Zudem bauen sie durchaus enge Bindungen zu ihrer Besitzerin oder ihrem Besitzer auf. In unsicheren Situationen blicken sie etwa zu ihrem Menschen und freuen sich sichtbar, wenn dieser nach einem kurzen Fortgang zurückkehrt.

«Katzen können sehr sozial sein, positive Kontakte mit Menschen pflegen und mit ihnen kooperieren.» Angela Bartels, Tierärztin

Katzen sind nicht zwingend soziale Tiere, sie sind nicht auf eine Gruppe angewiesen und jagen beispielsweise allein. «Sie können aber auch sehr sozial sein, positive Kontakte mit Menschen pflegen und mit ihnen kooperieren», sagt Angela Bartels, Fachtierärztin für Verhaltenskunde von der LMU München. Britische Forscherinnen haben jetzt herausgefunden, dass für eine Annäherung von Mensch und Katze die Augen eine wichtige Rolle spielen.

Aufmerksamen Besitzern ist es wahrscheinlich schon aufgefallen: Katzen schliessen ihre Augenlider gelegentlich mehrmals hintereinander halb und daraufhin manchmal auch ganz. Die Wissenschaftlerinnen, die ihre Untersuchungen im Journal «Scientific Reports» veröffentlicht haben, nennen das Phänomen «slow blink sequence», also langsame Blinzel-Sequenz.

Um zu untersuchen, welche Rolle dieses genau spielt, haben die Forscherinnen zwei Experimente durchgeführt: Zunächst sollten die Besitzer ihrer Katze entweder langsam zublinzeln oder, in der Kontrollgruppe, eine neutrale Haltung einnehmen. In einem weiteren Experiment übernahm ein Fremder beide Rollen. Das Ergebnis: Die meisten Versuchskatzen erwiderten das langsame Blinzeln ihrer Besitzer und der Fremden, oft näherten sie sich daraufhin der jeweiligen Person an.

Auch Kühe und Pferde können langsam blinzeln

Warum das langsame Blinzeln für Katzen offenbar mit Zugänglichkeit verbunden ist, darüber konnten die Forscherinnen nur spekulieren. Eine Möglichkeit ist, dass die Tiere es nur machen, weil Menschen es positiv wahrnehmen. Es könnte jedoch auch eine Strategie sein, um Starren zu vermeiden, was Katzen als bedrohlich empfinden. Langsame Blinzel-Sequenzen lassen sich auch bei anderen Tieren beobachten, etwa bei Pferden und Kühen. Auch für Menschen ist die Bewegung üblich: Beim sogenannten Duchenne-Lächeln, dem echten, ungezwungenen Lächeln, verengen Menschen ihre Augen ganz ähnlich.

Expertin Bartels freut sich über das Ergebnis der Studie, denn es bestätigt ihre Erfahrung: «Wer mit Tieren arbeitet, der weiss, dass Katzen direkten, langen Blickkontakt mit weit aufgerissenen Augen nicht als freundlich wahrnehmen.» Bartels nähert sich Katzen schon lange blinzelnd oder mit abgewandtem Blick an. Wenn es nach der Tierärztin geht, sollte es sich allmählich herumsprechen, dass Katzen eine enge Bindung zu ihren Haltern aufbauen und auch trainierbar sind.