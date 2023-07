Wie entscheidend ist Social Media? – «Zwingend» – sonst sinken für Politiker die Wahlchancen Der renommierte Politologe Lukas Golder erklärt, warum man heute als Politiker zwingend auf den digitalen Plattformen präsent sein sollte. Sebastian Briellmann

Instagram – ein entscheidender Kanal auf den sozialen Medien. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Na, heute schon etwas im Internet gepostet?

Wer Politiker ist, sollte diese Frage wohl besser mit Ja beantworten. Es muss nicht unbedingt täglich sein. Aber durchaus gern in einer schönen Regelmässigkeit.

Lukas Golder, der renommierte Politologe und Co-Leiter des Meinungsforschungsinstituts GFS Bern, sagt gerade im Hinblick auf die nationalen Wahlen im Herbst: «Nur Bisherige, also bereits bekannte und profilierte Politiker, können sagen: Unsere Instrumente sind genügend. Alle anderen, die ihre Strahlkraft verbessern und ihr Netzwerk vergrössern wollen, also die Aufsteiger, müssen die sozialen Medien als wichtigen Teil ihrer Strategie verstehen. Heute ist das zwingend.»

Und Golder erklärt, warum er das so sieht.

Image des Rückständigen

Erstens: Wer soziale Medien clever nutze für politische Interaktion, könne sich so auch Präsenz in den Massenmedien verschaffen. Zudem drohe auch eine andere Gefahr: «Man muss heute ja neue Wähler einbinden, da spielt das Image natürlich eine wichtige Rolle im Wahlkampf. Wenn bei den Wählerinnen und Wählern das Gefühl entsteht, dass aufs Falsche gesetzt wird – etwa, nicht präsent zu sein im digitalen Raum: Dann ist das ein Minus. Es haftet dann vielleicht das schmerzhafte Image des Rückständigen an einem.»

Immer mehr Leute

Zweitens: Soziale Medien sind unabhängige News-Kanäle. Es gibt immer mehr Menschen, die sich nur noch über solche informieren. Twitter, Instagram, Whatsapp: Alles gehört dazu. Über diese Medien könne man, sagt Golder, ohne Filter und ohne Redaktion seine Botschaften platzieren. «Ich erreiche damit immer mehr Leute, die vielleicht nicht nur einverstanden sind mit meinen Statements, sondern die vielleicht direkt noch etwas spenden. Dieses Geld kann man dann wiederum für klassische Werbung – Plakate, Inserate – nutzen. Über digitale Kanäle kann man sich ausserdem eine Newsletter-Gruppe aufbauen, die man regelmässig erreichen und für spezifische Aktionen motivieren kann.»

Nur noch Online-News

Und drittens – und diese Frage ist ja bekannt: Wirken Medien auf das Verhalten und die Meinung von Bürgern ein? Golder sagt: «Direkt gefragt, ob Werbung wirkt, sagen die meisten Menschen: eher nicht. Wenn gefragt wird: Kennt ihr dieses Sujet oder jene Person? Dann sehen wir oft grosse Unterschiede. Also darf man sagen: Medien sind sehr relevant.» Da man von Vox-Analysen wisse, dass immer mehr nur noch Online-News konsumierten, «darf man schon die These wagen: Wer als Politiker im Wahlkampf auf soziale Medien verzichtet, der schmälert seine Chance wohl mindestens ein bisschen.»

