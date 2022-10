Ein Sieg und eine Niederlage – Zwiespältiger Saisonstart für Sm’Aesch Es war kein Auftakt nach Mass für Sm’Aesch-Pfeffingen: Dem 3:0 über Franches folgte am Sonntag das 0:3 in Düdingen. Thomas Wirz

Luna Becic und Sm’Aesch erlebten am Wochenende ein Wechselbad der Gefühle. Foto: Sacha Grossenbacher

Zunächst schien der Saisonstart von Sm’Aesch standesgemäss zu verlaufen. Aber nach dem problemlosen Auftaktsieg über Franches-Montagnes folgte tags darauf für die Volleyballerinnen von Sm’Aesch-Pfeffingen bereits der erste veritable Test. Und diesen bestanden die NLA-Volleyballerinnen aus Aesch nicht: Beim langjährigen nationalen Spitzenteam Volley Düdingen zeigte sich, dass die neu formierte Equipe von Trainer-Rückkehrer Timo Lippuner noch nicht eben stilsicher daherkommt. Sie verlor die erste Saison-Auswärtspartie nicht nur, sondern bezog in der Leimacker-Halle gleich eine 0:3-Klatsche (23:25, 20:25, 18:25).

Die überraschend deutliche Niederlage zeichnete sich zumindest im Startabschnitt noch keineswegs ab. Die beiden Teams waren sich bis zum 23:23 absolut ebenbürtig, ehe den Gastgeberinnen auch mit etwas Glück die entscheidenden zwei Punkte zum 25:23-Satzgewinn gelangen. Nachdem sich der Passeusewechsel von der am Vortag überzeugenden Méline Pierret zur US-Amerikanerin Taylor Lindberg anfänglich nicht ausbezahlt hatte, wechselte der Aescher Übungsleiter die Schweizer Nationalzuspielerin ein, was dem Angriffsspiel der Birstalerinnen aber nicht zu mehr Schwung und Effizienz verhalf. Weil zudem Düdingen in der Blockabwehr klare Vorteile besass, lag das Heimteam nun mehrheitlich in Führung und sicherte sich mit 25:20 verdient auch Durchgang zwei.

Wer angesichts des 0:2-Satzrückstandes nach der zehnmütigen Pause eine energische Reaktion der Baselbieterinnen erwartet hatte, sah sich getäuscht. Nicht zuletzt dank Nachwuchshoffnung Tabea Eichler und einigen Blockpunkten von Captain Madlaina Matter hielten sie bis Mitte des Satzes zwar mit, brachen dann jedoch unvermittelt völlig ein. Vom 17:16 bis zum 25:18 und 3:0-Endstand machte der als leichter Favorit in die Partie gegangene Gast so gerade noch zwei Punkte.

Klarer Auftakterfolg

Headcoach Lippuner meinte nach dem Spiel denn auch leicht angesäuert: «Wir waren heute mental ganz klar nicht auf der Höhe. Düdingen war der erwartet starke Gegner, aber das erklärt den sehr fehlerhaften Auftritt meines Teams nur zu einem Teil.» Und fügte bei, dass der problemlose Vortagessieg gegen das deutlich schwächere Franches seine Spielerinnen vielleicht eine Spur zu sorglos gemacht habe.

In der Tat hatte man 24 Stunden zuvor bei der Saisoneröffnung im Löhrenacker gegen die jurassischen Nachbarinnen ein ganz anderes Sm’Aesch gesehen. Eine hungrig und aggressiv auftrumpfende Equipe, die vor 570 Fans wie die Feuerwehr loslegte und schon nach wenigen Minuten Satz eins so gut wie entschieden hatte. Durchgang zwei gehörte fast ganz der gross aufspielenden neuen Aussenangreiferin Luna Becic, die mit total 15 Punkten zum Schluss denn auch effizienteste Sm’Aesch-Angreiferin war. Und trotz Schongang im dritten Abschnitt war der letztlich sehr eindeutige 3:0-Heimerfolg im Nordwestschweizer Derby nie gefährdet.

