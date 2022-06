Basler Monatswetter – Zweitwärmster Mai seit 1755 Milde Temperaturen und zahlreiche Sonnenstunden haben den Basler Wonnemonat geprägt. Ambros Werner

Der Temperaturmesser hat im vergangenen Mai zahlreiche Extremwerte verzeichnet. Foto: Heinz Diener

Der Start in den letzten Frühlingsmonat war kühl und tiefdruckbestimmt. Am 5. Mai betrug das Tagesmaximum an der Meteostation Basel-Binningen nur 12,6 Grad Celsius. In der Folge wurde der Hochdruckeinfluss immer grösser und die Temperaturen stiegen stark an.