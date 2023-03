Angst vor Finanzkrise – Zweite US-Bank ist pleite, Biden verweigert Rettung – Musk will einspringen In einem turbulenten Wochenende schliesst die US-Regierung erst Krisen­banken, um die Krise zu beruhigen und eine Kettenreaktion zu verhindern. Dann meldet sich der Tesla-Chef. Walter Niederberger, San Francisco

Geschlossen: Das Hauptquartier der Signature Bank in New York. Foto: Google Streetview

Erstmals nach der globalen Finanzkrise vor zwölf Jahren war die US-Regierung am Wochenende erneut zu einer Notfallübung gezwungen. Anders als 2011 aber wurde den Krisenbanken eine staatliche Rettung verweigert. Den Einsatz von Steuergeldern lehnte die Regierung Joe Bidens ab, weil es diesmal nicht um systemrelevante Banken ging. Und aber auch, weil die Republikaner gehofft hatten, aus einem staatlichen Auskauf von Risikokapital aus Banken politisches Kapital schlagen zu können.

Die Ereignisse überschlugen sich, als die Aufsichtsbehörden am Freitag die Silicon Valley Bank schlossen, weil sie illiquide geworden war und die Finanzmärkte in Aufruhr geraten waren. Selbst die Titel der stärksten US-Banken waren an der Börse unter die Räder gekommen. Würde es den Finanzaufsehern nicht gelingen, die Lage übers Wochenende zu stabilisieren, so die Befürchtung, drohte zu Wochenbeginn ein Bankenrun – und ein Börsencrash.

Überraschende Schliessung

Zur totalen Überraschung des Bankenmanagements schlossen die Behörden am Sonntag dann auch die Signature Bank in New York, eine der wichtigsten Banken für Kryptowährungsfirmen. Sie war zur Hausbank zahlreicher Kryptofirmen geworden, versuchte aber letztes Jahr, das Risiko abzubauen und die Bilanz ins Lot zu bringen. Weshalb die Behörden die Bank trotzdem schlossen, ist nicht ganz klar. Zwar hatte sie am Freitag auch riesige Geldabflüsse erlebt, aber eine unmittelbare Gefahr für das System war sie nicht. Zu vermuten ist, dass die Aufsicht ein Exempel statuieren wollte, um zu zeigen, dass sie die Risiken im Griff hat und weitere Beben im Finanzsystem sofort unterdrücken würde.

Hinter dem Eingriff der Regierung standen das Finanzministerium, die Notenbank und der Federal Deposit Insurance, die sämtliche Bankeinlagen bis zu 250’000 Dollar garantiert. Die Aktion «sollte ausreichen, um die Panik der Einleger zu stoppen», sagte William Dudley, von 2009 bis 2018 Präsident der New Yorker Fed. Tatsächlich wiesen die Futures der US-Börsen am Sonntag auf eine Erholung an den Finanzmärkten hin.

Die Behörden betonten wiederholt, die Steuerzahlenden müssten diese Rechnung nicht begleichen. Vielmehr sollen die Garantien aus einem nach der Finanzkrise 2009 gebildeten Sonderfonds abgedeckt werden, der von den Bankkundinnen und -kunden getragen wird. Zudem sollen bis zu 25 Milliarden Dollar aus dem Währungsstabilisierungsfonds des Finanzministeriums zufliessen. Präsident Joe Biden sagte, er sei fest entschlossen, «die Verantwortlichen für diesen Schlamassel zur Rechenschaft zu ziehen und die Bemühungen zur Stärkung der Aufsicht und Regulierung grösserer Banken fortzusetzen, damit wir nicht wieder in eine solche Lage geraten».

Die Aktionäre der Silicon Valley Bank und der Signature Bank verlieren 100 Prozent ihrer Investition.

Doch unproblematisch ist auch diese Hilfe nicht. Sie erlaubt den Banken, Kredite zu 100 Prozent für Wertpapiere aufzunehmen, die wegen der Zinserhöhungen der Notenbank stark an Wert verloren haben. Das heisst, dass Banken keine Wertpapiere veräussern und keine Verluste hinnehmen müssen, um Barmittel zu beschaffen, die für Abhebungen durch die Kundschaft nötig werden. Faktisch übernimmt die Regierung für die von den Banken erlittenen Verluste die Haftung. Somit werden Investoren und die Geschäftsleitung der Banken, die sich in den vergangenen Jahren exorbitante Boni zugeschanzt hatten, durch die Hintertür entlastet. Ihr Versäumnis, die Zinsrisiken angemessen zu steuern, wird somit ausgebügelt. Dagegen verlieren die Aktionäre der Silicon Valley Bank und der Signature Bank 100 Prozent ihrer Investition.

Die Aufsichtsbehörden starteten am Sonntag ausserdem eine Auktion, um einen Käufer für die Silicon Valley Bank zu finden. Goldman Sachs und Investor Warren Buffett wurden als Interessenten gehandelt. Doch Elon Musk lehnte sich weit aus dem Fenster und signalisierte, er sei interessiert, die Rolle des weissen Ritters zu spielen, ohne weitere Details zu nennen. Das würde es dem Milliardär ermöglichen, sein altes Ziel zu verwirklichen, Twitter zu einer digitalen Bank umzubauen, die Finanz- und andere Dienstleistungen anbieten würde.

Klimaprojekte gefährdet

Der Kollaps der Silicon Valley Bank ist ein Schlag für die Tech- und Start-up-Szene an der US-Westküste. Das 40 Jahre alte Institut war das Rückgrat der Technologiebranche im Silicon Valley. Sie bot Finanzdienstleistungen an, die speziell auf die Bedürfnisse von Start-ups zugeschnitten waren. Besonders getroffen wurden Firmen, die neue Klimatechnologien entwickeln. Die Bank arbeitete mit über 1550 Firmen zusammen, die Solar-, Wasserstoff- und Batteriespeicherprojekte entwickeln. «Die Silicon Valley Bank war in vielerlei Hinsicht eine Klimabank», sagte Kiran Bhatraju, Geschäftsführer von Arcadia, dem führenden kommunalen Solarmanager des Landes.

Weil ein derart bedeutender Teil des Marktes über ein einziges Institut abgewickelt wurde, ist der Kollateralschaden umso grösser. Kleinere Solarprojekte, die oft Regionen mit geringem Einkommen bedienen, scheinen besonders stark betroffen zu sein. Die Bank hat nach eigenen Angaben 62 Prozent der Finanzierungen für kommunale Solarprojekte geleitet oder sich daran beteiligt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.