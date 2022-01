Baurechtsvertrag läuft 2025 aus – Zweitältester Tennisclub der Schweiz bangt um seine Zukunft Dem Casino Tennis-Club im Basler Gellertquartier droht das Aus. Die Christoph-Merian-Stiftung, der das Land gehört, könnte mit Wohnungen mehr Geld verdienen. Leif Simonsen

Im Casino Tennis-Club Basel wird seit 1886 Tennis gespielt, seit den 1950er-Jahren ist der Club inmitten des Gellertquartiers beheimatet. Foto: Lucia Hunziker

Mit Tennisplätzen lässt sich kaum Geld verdienen. Mehrere Clubs in der Region sind in den vergangenen Jahren verschwunden. Noch bis vor kurzem wurden im Bächliacker in Frenkendorf, im Haugraben in Bättwil, am Kohlistieg in Riehen oder beim Joggeli Filzbälle geschlagen. Doch die Tennisclubs mussten Wohnungen, anderen Sportzentren oder wie im Fall des TC Schänzli der neuen St.-Jakobs-Halle weichen.

Nun droht einem weiteren Club das Aus. Der traditionsreiche Casino Tennis-Club (CTC) im Gellert hat nur noch einen Baurechtsvertrag bis Ende 2025. Danach könnte die Landeigentümerin, die Christoph-Merian-Stiftung (CMS), das Bauland in eine lukrativere Nutzung überführen. Die Verhandlungen für einen Verbleib des 1886 gegründeten und somit zweitältesten Tennisvereins der Schweiz laufen.