Überraschender Umzug in Laufen – Zweimal ziehen die Guggen und Wägeler durchs Stedtli Noch vor zwei Wochen dachten die Laufner, sie müssten sich dieses Jahr mit einer Fasnacht ohne Umzug zufriedengeben. Fehlalarm: Am Sonntag ging im Stedtli so richtig die Post ab. Karoline Edrich Rachel Hueber

Die Laufner Gugge Agfrässeni darf nach zwei Jahren Pause endlich wieder durch das Stedtli ziehen. Foto: Karoline Edrich

«Häizemer schnäll yy!» Musikleiter Manuel Halbeisen erhebt das Shotglas, um seinen Lady-Killers zuzuprosten. «Lady?», schreit er enthusiastisch in die Runde, «Killers!», schallt es einstimmig zurück. Die eingefleischten Fasnächtler stossen auf einen geretteten Umzug an. Und auf ein Happy End nach einem Wechselbad der Gefühle. Denn noch vor rund zwei Wochen hatte Stadtverwalter Thomas Locher angekündigt, dass es trotz aufgehobener Corona-Massnahmen dieses Jahr keinen Umzug im Laufner Stedtli geben werde. Innerhalb kürzester Zeit haben die passionierten Fasnächtler nun doch noch einen kleinen Umzug auf die Beine gestellt: Zweimal ziehen die Guggen und Wägeler am Sonntagnachmittag durch das Laufner Stedtli.