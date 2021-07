Sommer-Nachhilfen – Zwei Wochen Lerncamp für 4700 Franken Viele Kinder werden in den Ferien durch Förderprogramme und Büffel-Camps geschleust. Die Folge: Statt sich ausleben zu können, stehen sie unter Dauerstress. Fabienne Riklin , Nadja Pastega

Besonders beliebt sind Lager, in denen Wortschatz und Grammatik in Französisch, Englisch oder Deutsch aufpoliert wird. Keystone

Sommer, Sonne und Voci büffeln. In den Ferien schicken Eltern ihre Sprösslinge vermehrt in den Förderunterricht und in Coachings, teils sogar in mehrwöchige Lerncamps, um sie fit zu trimmen für die Schule. Besonders beliebt sind Lager, in denen Wortschatz und Grammatik in Französisch, Englisch oder Deutsch aufpoliert wird. «Wir haben in unseren zehn Sprachcamps so viele Kinder wie noch nie», sagt Jasmin Staub von Frilingue. Auch das Mathe-Camp in Liddes VS ist voll.

Rund 1950 Franken kosten zwei Wochen im freiburgischen Schwarzsee oder in Estavayer. Inklusive 40 Lektionen à 45 Minuten Unterricht in Sechsergruppen, Kost und Logis sowie vier unterrichtsfreie Nachmittage mit Sport- und Tanzworkshops plus Lagerfeuer am Abend.