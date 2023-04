Jazzfestival Basel – Zwei Weltstars des Flamenco treffen sich im Stadtcasino Duquende und Tomatito, ein Sänger und ein Gitarrist, die den spanischen Musikstil geprägt und weiterentwickelt haben, laden ein zur grossen Gala. Dorothea Gängel

Eine Legende an der Flamenco-Gitarre: Tomatito. Foto: Offbeat Concert

Am 2. Mai treffen sich zwei grosse Musiker aus der Flamenco-Szene im Basler Stadtcasino. Der spanische Sänger Duquende, der mit richtigem Namen Juan Rafael Cortés Santiago heisst, bietet Auftritte von höchstem Format und ist zu Gast auf den renommiertesten Bühnen wie der Philharmonie de Paris in Frankreich, dem Sony Centre for the Performing Arts in Kanada oder dem Montreux Jazz Festival. Auch aus Spanien stammt der Stargitarrist José Fernández Torres, genannt Tomatito, der sein mit dem Latin Grammy prämiertes Programm inklusive Flamenco-Tanz präsentieren wird. Beide Musiker sind Pioniere des Flamenco Nuevo, beide wurden von der Flamenco-Legende Camarón de la Isla entdeckt, die leider viel zu früh verstarb.

Bis heute bewundert Duquende den legendären Camarón und ist stolz auf die Zusammenarbeit mit ihm. Geprägt hat ihn auch die Zusammenarbeit mit Paco de Lucia, mit dem er einige Alben aufgenommen hat. Lange Zeit bereiste er als Teil des Paco de Lucia Septet die Welt. So konnte er über die Jahre seine eigene Stimme und seinen eigenen Stil entwickeln und damit die Flamenco-Traditionen erweitern. In Basel wird er mit seinem Quartett auftreten.

Tomatito gilt als einer der begnadetsten Gitarristen unserer Zeit. Er ist der Inbegriff des Flamenco Nuevo und bietet Auftritte von höchstem Format. Weltweit erntet er dafür Anerkennung, in den grossen Konzerthäusern wie der Carnegie Hall oder der Royal Albert Hall bis hin zu den renommierten Festivals wie Montreux oder North Sea Jazz.

Die beiden Musiker kennen sich gut, sie haben schon einige Projekte zusammen realisiert und sind bereits öfter miteinander aufgetreten. Daher darf man gespannt sein auf einen Abend voller Virtuosität und Leidenschaft.

