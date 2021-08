Amateurfussballer starten – Zwei Traditionsclubs wollen zurück zu alter Stärke Der FC Concordia und die Old Boys Basel nehmen die neue 2.-Liga-interregional-Saison auf und haben einiges vor: Mittelfristig wollen die Clubs wieder in die 1. Liga. Luc Durisch

Die Old Boys mit Trainer Jonas Uebersax (links) wollen einen guten Start in die Saison erwischen. Foto: Pino Covino (Basler Zeitung)

Noch vor sieben Jahren sah die Welt der beiden Basler Traditionsvereine Concordia und Old Boys ganz anders aus. Congeli spielte in der 1. Liga classic, OB in der 1. Liga Promotion und man gehörte mit den Black Stars zu den stärksten Teams der Region hinter dem FC Basel. Heuer jedoch spielen die beiden Clubs in der 2. Liga interregional. Concordia hat nach vier Jahren in der 2. Liga regional zuletzt den ersehnten Aufstieg geschafft.

Doch die 2. Liga interregional soll nicht die Endstation sein. Congeli und OB wollen zurück zu alter Stärke finden und haben sich entsprechende Ziele gesteckt. Mittelfristig wollen beide Vereine wieder in der 1. Liga spielen. «Ein Verein dieser Grösse mit seinen U-Mannschaften gehört in die 1. Liga», sagt Old-Boys-Präsident Christian Schmid. Beim neuen Concordia-Sportchef Yves Winkler – der 42-Jährige übernahm diesen Posten Ende Juni von Yannick Rahmen – tönt es ähnlich: «Mit einem solchen Unterbau sollte es möglich sein, dass unser Fanionteam in der 1. Liga und die 2. Mannschaft in der 2. Liga regional spielt.»

In der Tat sind beide Vereine im Nachwuchs ausgezeichnet aufgestellt. Nicht nur die Trainerposten sind namhaft besetzt, sondern die beiden Clubs beherbergen in ihren U-Mannschaften die grössten Talente der Region. Congeli hat seit zwei Jahren sogar eine U-18-Mannschaft. Von dort aus schaffen die Spieler den Sprung in den Aktivfussball nun häufiger. Der Schritt von der U-16 in die 1. Mannschaft war zuvor oftmals zu gross gewesen. Und mit Sportchef Winkler, der zuletzt zwei Jahre in der U-18 als Assistenztrainer gewirkt hat, haben die Basler jemanden, der die jungen Spieler versteht und sie auf ihrem Weg in die Aktivmannschaften von Concordia bestens begleiten kann.

Auch deswegen ist FCC-Trainer Nikola Marunic sogar der Meinung, dass Concordia langfristig die Voraussetzungen für die Promotion League mitbringt. Allerdings ist der Weg noch ein weiter, die Vereinsstrukturen müssen sich zuerst anpassen. «Sonst passiert dem Club das Gleiche wie vor einigen Jahren, als man gleich zweimal hintereinander aufgestiegen ist und dann ebenso schnell wieder durchgereicht wurde», erklärt Marunic, der auf diese Saison hin zusätzlich zu seinem Trainerjob bei Concordia als Assistenztrainer der U-19 Nationalmannschaft unter Bruno Berner arbeiten wird.

Vorne mitspielen

In dieser Spielzeit jedoch wollen die Clubs noch nicht über den Aufstieg sprechen. Stattdessen lautet das Ziel: vorne mitspielen. Bei OB weiss man nicht genau, wo man steht: «Seit ich mit Jonas (Uebersax) vor zwei Jahren übernommen habe, haben wir noch keine komplette Saison absolvieren können», sagt Schmid. Klar ist allerdings, dass die Old Boys eine individuell stark besetzte Equipe stellen werden. Mit Neuzugängen wie Karim Barry, der aus der Challenge League auf die Schützenmatte kommt, und Richard Gertsch, der zuletzt in Thailand als Profi spielte, hat das Kader an Qualität gewonnen. Darauf hofft OB-Trainer Jonas Uebersax zum Saisonbeginn: «Wir hatten eine kurze Vorbereitung, in der immer einige Spieler noch in den Ferien waren. Entsprechend fehlen noch die Automatismen.»

Kurz war auch die Vorbereitung für Concordia. Trotzdem zeigt sich Trainer Marunic zufrieden: «Wir sind in den Testspielen mutig aufgetreten und haben auch gegen oberklassige Gegner viele Tore erzielt. Allerdings haben wir es nicht geschafft, ohne Gegentreffer zu bleiben.» Dafür hat der Club Fadel Niang von St. Louis verpflichtet, der der Defensive mehr Stabilität verleihen soll. Ansonsten hat sich Concordia nur punktuell – unter anderem mit Mergim Ahmeti von den Black Stars – verstärkt. Die Basler scheinen jedenfalls pünktlich auf den Saisonstart bereit. Im Schweizer Cup bezwang man vor Wochenfrist den FC Winkeln gleich mit 7:1.

Zu hoffen bleibt für alle regionalen Fussballer, dass ihnen Corona nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht. Nachdem die vorletzte Saison abgebrochen werden musste, konnte in der letzten Spielzeit nur die Hinrunde absolviert werden. Christian Schmid meint: «Wenn nochmals ein Lockdown kommt, weiss ich nicht, ob die älteren Spieler das ein weiteres Mal mitmachen. Davor habe ich Angst, denn wir können die Spieler mit Geld nicht bei Laune behalten.»

Aufsteiger gegen Absteiger

Zunächst jedoch gilt die volle Konzentration dem Saisonstart . Concordia kommt am Freitagabend (20 Uhr) gleich in den Genuss eines Derbys. Der Aufsteiger empfängt mit dem SV Muttenz den Absteiger aus der 1. Liga im Leichtathletikstadion. Marunic erwartet ein spannendes Duell zweier offensiv agierender Mannschaften, in dem Details über den Sieger entscheiden dürften. «Zu Hause wollen wir aber keine Punkte abgeben», stellt der FCC-Trainer klar.

Bei OB auf der Schützenmatte ist am Samstag (16 Uhr) der FC Spiez zu Gast. Obwohl Uebersax einen starken Gegner erwartet, will er unbedingt mit einem Sieg in die Saison starten. «Denn der Start kann über den weiteren Saisonverlauf entscheiden», fügt der OB-Übungsleiter hinzu. Das dürfte vor allem für diese Spielzeit gelten, in der in der 2. Liga interregional wohl eine sehr ausgeglichene Meisterschaft auf die Teams wartet.

Amateurfussball an diesem Wochenende Infos einblenden Promotion League. Samstag, 15 Uhr, Black Stars - Etoile Carouge (Buschweilerhof). – 17 Uhr: Nyon - Basel U21. – 2. Liga interregional. Freitag, 20 Uhr: Concordia - Muttenz (LA-Stadion St. Jakob). – 20.30 Uhr: FC Tavannes/Tramelan - Liestal. – Samstag, 16 Uhr: Old Boys - Spiez (Schützenmatte). Dornach - Lerchenfeld (Gigersloch). – 17 Uhr: Konolfingen - Bubendorf. – Sonntag, 15 Uhr: Moutier - Binningen. – 2. Liga regional. Samstag, 17 Uhr: Allschwil - Pratteln (Im Brüel). Birsfelden - Sissach (Sternenfeld). Muttenz II - Old Boys II (Margelacker). – 18 Uhr: Dardania - Möhlin-Riburg/ACLI (Rankhof). – Sonntag, 14 Uhr: Reinach - Aesch (Fiechten).

