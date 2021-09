Polizeieinsatz – Zwei tote Personen in Frick aufgefunden Die Polizei hat den Zugang zu einer Siedlung mit Bändern abgesperrt. Die Hintergründe zum Tod zweier Menschen sind derzeit aber unklar. UPDATE FOLGT

Ort eines mutmasslichen Dramas: Frick im Kanton Aargau. Foto: google streetview

In einer Wohnung in Frick AG hat die Kantonspolizei Aargau am Dienstagmorgen zwei tote Personen aufgefunden. Die Umstände sind gemäss Polizei noch unklar. Auch hätten die Personen noch nicht identifiziert werden können.

Die Polizei werde im Verlauf des Tages über die Umstände informieren, sagte eine Mediensprecherin auf Anfrage weiter. Sie bestätigte Meldungen verschiedener Onlinemedien.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.