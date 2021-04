Tragischer Unfall bei Dornach – Gempenstrasse fordert erneut zwei Todesopfer Ein Autofahrer verliert auf der Gempenstrasse die Kontrolle und kracht in einen Baum. Die Strecke ist beliebt bei bei Fahrern von PS-starken Fahrzeugen. Alexander Müller , Benjamin Wirth

Auf der Gempenstrasse in Dornach kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall. Google Maps

Die Gempenstrasse hat erneut Opfer gefordert. Am Mittwochabend kam es im Wald zwischen Gempen und Dornach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto ist in einer der vielen Kurve von der Strasse abgekommen und frontal in einen Baum gekracht.

Die Solothurner Polizei bestätigt eine entsprechende Meldung von «20 Minuten». Beim Unfall seien der Fahrer und der Beifahrer ums Leben gekommen, sagt Polizeisprecher Bruno Gribi gegenüber der BaZ. «Eine dritte Person, die auf der hinteren Sitzbank des Autos sass, verletzte sich zudem schwer.» Sie wurde von der Rega ins Spital geflogen. Neben zwei Rettungshelikoptern waren beim Einsatz Polizei, Feuerwehr und Sanität vor Ort. Passiert ist der Unfall gegen 21:30 Uhr.

Die Kantonspolizei macht derzeit keine weiteren Angaben zur Identität der Toten und des Schwerverletzten. Auch zu den Gründen des Unfalls kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind im Gange.

Unfall weckt düstere Erinnerungen

Die Gempenstrasse ist eine berüchtigte Raserstrecke. Sie ist beliebt bei Motorradfahrern, aber auch bei Besitzern von PS-starken Autos, die die Strasse mitunter mit einer Rennstrecke verwechseln. Im Juni 2019 kam es unweit der aktuellen Unfallstelle zu einem Crash, der im ganzen Land Schlagzeilen machte. Ein junger Mann ist mit einem geliehenen Supersportwagen bei der Bergfahrt auf die Gegenfahrbahn geraten und hat einen Velofahrer erfasst. Der 23-Jährige hatte zuvor mit seinem 570 PS starken McLaren einige andere Fahrzeuge überholt. Der Velofahrer, ein 38-jähriger Familienvater, zog sich bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nach dem Unfall riefen Veloverbände zu einer Gedenkfahrt für das Opfer auf. Sie forderten eine Überprüfung der Sicherheitslinien auf der Gempenstrecke und weitere Massnahmen, um die Gefährdung für «Gümmeler» auf der auch bei Velofahrern beliebten Strasse zu verringern. Die Staatsanwaltschaft hatte später gegen den Autofahrer Anklage erhoben wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und weiterer Delikte.

Einen ähnlichen Unfall gab es vor einigen Tagen auf einer anderen beliebten Raserstrecke in der Region: Auf der Passwangstrasse bei Beinwil verlor ein 24-jähriger Fahrer eines Lamborghinis bei der Fahrt in Richtung Breitenbach in einer Kurve die Kontrolle. Sein Supersportwagen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der Töfffahrer wurde bei der Kollision erheblich verletzt und musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

