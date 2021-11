«Los emol» – der BaZ-Podcast – Zwei SVP-Hardliner geben sich beim Thema Corona aufs Dach Was macht die Debatte um das Covid-Gesetz mit der SVP? Die Fronten sind auch parteiintern verhärtet, wie sich beim Streitgespräch zwischen den Basler Grossräten Joël Thüring und David Trachsel eindrücklich zeigt. Jan Amsler

Die Diskussion geht auch nach dem Studio-Termin weiter: Joël Thüring (links) und David Trachsel am Kleinbasler Rheinbord. Foto: Jan Amsler

Wenn die beiden Basler Grossräte Joël Thüring und David Trachsel über das Covid-Gesetz streiten, fliegen die Fetzen. Und das, obwohl sie derselben Partei angehören: der SVP.

Anfang November hat auch die basel-städtische Sektion die Parole gefasst und empfiehlt für die Abstimmung vom 28. November ein Nein. Damit hat David Trachsel nach dem gleichlautenden Entscheid der SVP Schweiz eine weitere parteipolitische Legitimation, die Vorlage zu bekämpfen. Joël Thüring wiederum lässt sich dadurch nicht davon abhalten, genauso dezidiert für ein Ja zur Vorlage zu weibeln. Das gegenseitige Unverständnis ist immens.

Weiter nach der Werbung

Was macht das mit dieser Partei, die sich sonst so sehr um Geschlossenheit bemüht und eine solche interne Kontroverse auch nicht gewohnt ist? Wie will sie sich von verschwörungstheoretischen Strömungen aus dem Nein-Lager abgrenzen? Antworten dazu – neben ganz vielen Argumenten für oder gegen das Covid-Gesetz – im aktuellen BaZ-Podcast.

Jan Amsler ist als Redaktor für den Grossraum Basel zuständig und leitet das Team Politik. Er berichtet über das politische Tagesgeschäft, schreibt Kommentare, Analysen und Hintergründe. Mehr Infos @JanAmsler

Fehler gefunden?Jetzt melden.