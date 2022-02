100 Jahre Sanität Basel – Zwei starke Polizisten mussten zupacken Über 23’000-mal rückte die Sanität im Pandemiejahr 2021 aus. Ein Rekord. Im Jahr 1900 wäre das kaum möglich gewesen. Da wurden Kranke noch von Hand mit Karren transportiert. Dina Sambar

Einer der ersten motorisierten Krankenwagen der Stadt Basel: Ein dunkelgrüner Pic-Pic. Foto: Settelen AG, Basel

«Was meine Leute bei der Sanität während der Pandemie geleistet haben, ist ausserordentlich», sagt Regierungsrätin Stephanie Eymann. 2021 wird zum Rekordjahr. 23’305-mal musste die Sanität ausrücken. Mindestens 23’305-mal also kam die Bevölkerung so mit den Rettungssanitäterinnen und -sanitätern in Kontakt. «Meistens finden diese Kontakte jedoch in Situationen statt, in denen die betroffenen Menschen krank oder verletzt sind und keine Zeit zum Plaudern bleibt», sagt Daniel Kobler, Stellvertretender Leiter Sanität. Das soll sich ändern. Die Sanität Basel wird 100 Jahre alt und will das mit der gesamten Bevölkerung feiern (siehe Box).

Wenn im Jahr 1900 ein Basler oder eine Baslerin einen Krankentransport brauchte, sah das so aus: Zwei kräftige Polizisten packten einen vierrädrigen Handkarren, auf dem ein Tragkorb lag. Den Karren mussten sie auch die engen Treppenhäuser hoch- und runtertragen. Danach schob man die Patienten «in einem gemütlichen Tempo ins Spital an der Hebelstrasse», wie es auf der Website der Rettung Basel heisst. Befand sich der verunfallte oder kranke Mensch in der Nähe des Spitals, holten ihn zwei Krankenwärter direkt mit einer Tragbahre ab.

So wird das Jubiläum gefeiert Infos einblenden Interviews mit der Bevölkerung: Im März erzählt die Bevölkerung in Videobotschaften und Beiträgen, was die Sanität für sie bedeutet. Podcast: Im April erzählen aktive und ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über Erlebnisse, Eindrücke und ganz persönliche Momente. Vortragsabend: Im Mai schildert die Ärztliche Leitung der Sanität Basel, wie sich die Notfallmedizin im Laufe der Zeit gewandelt hat. Fahrzeugshow: Im Juni sind nicht nur aktuelle Ambulanzen zu sehen, sondern auch ein Handkarren, der noch vor 120 Jahren im Einsatz war. Fotochallenge in sozialen Medien: Im Juli setzt sich eine Ambulanz auf einer Tour durch Basel in Szene. Die Bevölkerung kann das Fahrzeug vor bekannten Kulissen fotografieren. Auf den Spuren der Sanität: Im August kann man auf einer kurzen Route durch die Stadt anhand von einer Karte, Videos und Rätseln den Tagesablauf eines Sanitäters miterleben. Blaulichttag: Im September befindet sich ein grosser Teil der Fahrzeugflotte auf dem Barfüsserplatz. Zudem werden Bilder-, Video- und Audiosequenzen aus früheren Zeiten präsentiert. Kindertag: Im Oktober dürfen ausgewählte Kinder (Bewerbung) einen Tag bei der Sanität Basel verbringen. Jahresrückblick: Im November lassen Beiträge das Jubiläumsjahr Revue passieren. Details zum Jahresprogramm und allfälligen Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.100joorsanitaetbasel.ch

«Früher ging es nur darum, den Patienten zu transportieren. Er wurde dabei nicht medizinisch betreut. Das änderte sich 1911», sagt Martin Gabi, Leiter Sanität der Rettung Basel-Stadt. Dann nämlich wurde die Kraft der Männer durch Pferdestärke ersetzt. Bei den Fuhrhaltereien Settelen und Keller stand im Gundeli, im Kleinbasel und im Iselinquartier je ein voll ausgerüsteter, mit Pferden bespannbarer Krankenwagen bereit. 1914 kam das erste Elektroautomobil, 1921 der erste Benziner dazu.

In diesem ausgestatteten Krankenwagen konnten die Patienten nicht nur transportiert, sondern auch medizinisch betreut werden. Foto: zvg

Nach einem längeren Hin und Her um Verantwortlichkeiten und Finanzierung zwischen dem Bürgerspital und dem Sanitätsdepartement wurden die Krankentransporte vor 100 Jahren ganz dem Gesundheitsamt und dem Departementssekretariat unterstellt. Das war die Geburtsstunde der Sanität Basel.

Die Entwicklung ging rasant weiter. 1938 erhielten die Sanitäter ihre erste Uniform. 1986 wurde die erste Frau als Rettungssanitäterin eingestellt (heute sind 53 von 138 Mitarbeitenden weiblich). Und 1989 kürzte man die Maximalarbeitszeit von 24 Stunden ohne Unterbruch auf 13,5 Stunden und führte gleichzeitig die 42-Stunden-Woche ein. Die Folge: Der Personalbestand musste um 50 Prozent erhöht werden. 2005 wechselte die Sanität Basel vom Sanitäts- zum neuen Sicherheitsdepartement.

Seit 2008 ist die Rettung Basel-Stadt dem Justiz- und Sicherheitsdepartement unterstellt. Für Departementsvorsteherin Stephanie Eymann ergibt das Sinn. Blaulichtorganisationen hätten ähnliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Ausrüstung, Hilfsmittel und Dienstpläne betreffe. Zudem seien die Offiziere der Sanität im Pikettdienst der Rettung Basel: «Es gibt selten einen grösseren Fall, bei dem nicht auch die Feuerwehr oder die Polizei involviert ist», sagt Eymann.

Daniel Kobler, Stephanie Eymann und Martin Gabi vor dem Jubiläumskrankenwagen. Mit seinem speziellen Design macht er während seiner regulären Einsätze auf den runden Geburtstag aufmerksam. Foto: Dina Sambar

Eines der grössten Herausforderungen bleibt auch in Zukunft die Versorgungssicherheit. In den nächsten Jahren werden überdurchschnittlich viele Sanitäter pensioniert, auf dem Zeughausareal soll ein Zweitstandort entstehen, und bei der aktuellen Tempo-30-Debatte müsse man wegen der Anfahrtswege am Ball bleiben, so Eymann. Doch in diesem Jahr soll auch die Vergangenheit gefeiert werden.

