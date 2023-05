Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Zwei Routiniers patzen – Amdouni bessert nach Beim 3:3 gegen Genf unterlaufen sowohl Michael Lang als auch Marwin Hitz grobe Fehler. Amdouni sichert dem FC Basel mit einem Doppelpack dennoch einen Punkt. Linus Schauffert Tilman Pauls

Zeki Amdouni trägt mit seinen zwei Toren massgeblich zum Basler Punktgewinn bei. Foto: Keystone

Marwin Hitz: 3,5

Hat in der ersten Halbzeit kaum die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Und musste zur Pause dennoch schon ein Mal hinter sich greifen. Ist in jener Situation allerdings chancenlos – so auch beim Genfer 3:2. In der 73. unterläuft dem Goalie aber ein grober Fehler, der den Genfern das 2:2 ermöglicht: Sein hoher Ball auf Lang gerät viel zu kurz, wird von Stevanovic abgefangen und schliesslich von Touati ins Tor geschossen.