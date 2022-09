Alles zum FCB-Spiel gegen Aarau – Zwei Rote Karten und ebensoviele FCB-Treffer in der Verlängerung Rotblau tut sich in Aarau schwer, gerät früh in Rückstand. Doch in der Verlängerung lässt der FCB den Klassenunterschied erkennen. Linus Schauffert

Michael Lang bejubelt seinen Treffer zum 2:1. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Vor dem Spiel

Beim FC Basel kristallisierte sich in den letzten Spielen so etwas wie eine Stammformation heraus. Sowohl beim Sieg gegen GC als auch bei jenem gegen Zalgiris liess Trainer Alex Frei die gleiche Elf in einem 4-1-4-1 auflaufen. Davon sieht er gegen Aarau ab. Im Gegensatz zur letzten Partie spielen Mirko Salvi, Fabian Frei, Andy Pelmard, Michael Lang, Liam Millar und Jean-Kévin Augustin im Brügglifeld von Beginn weg. Gleich sechs Wechsel in der Startformation also. Dennoch ist klar: Der FCB ist in Form, gewann sechs der letzten sieben Spiele und geht als Favorit in die Partie gegen den unterklassigen FC Aarau.

Die erste Hälfte

Der FC Aarau findet deutlich besser in die Partie. Von Beginn weg ist er konsequenter in den Zweikämpfen und kann den grossen Teil von ihnen gewinnen. So ist es auch der FCA, der durch Shkelqim Vladi in der 3. Minute zum ersten Abschluss der Partie kommt. Der beste Torschütze der Aarauer muss darauf verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In der 8. Minute kommt Valon Fazliu nach einem Ballverlust von Noah Katterbach zu einer Grosschance. Salvi kann den Schuss aus spitzem Winkel jedoch parieren. Nur zwei Minuten später ein ähnliches Bild: Lang verliert den Ball in der eigenen Hälfte an Bastien Conus. Dieser bringt die Flanke zur Mitte, wo Kasim Adams wegrutscht und Fazliu zum 1:0 einschiebt. Nach einer längeren, ausgeglichenen Phase findet der FCB immer besser in die Partie und kommt folglich zu Chancen. In der 35. wird Augustins Schuss nach einer Kopfballverlängerung von Millar von Aarau-Goalie Simon Enzler an die Querlatte gelenkt. Kurz darauf kommt Frei aus acht Metern zum Abschluss. So entspricht es auch den Spielanteilen, dass Augustin in der 42. Minute den Ausgleich per Elfmeter erzielt. Im Vorgang köpfelt Frei nach einer Flanke von Katterbach Conus den Ball an die Hand.

Die zweite Hälfte

Für die zweiten 45 Minuten schickt Alex Frei die selbe Elf auf den Rasen wie in der ersten Hälfte. Und wieder kommt der FC Aarau besser aus der Kabine. Zuerst ist es ein Freistoss von Valon Fazliu, dann eine Direktabnahme von Jan Kronig, die Salvi zu zwei Paraden zwingen. Danach folgt wie auch schon in Halbzeit eins eine ruhigere Phase. Der FCB kommt zwar in die Nähe des Aarauer Strafraums, jedoch nicht gefährlich in diesen hinein. In der 70. werden dann Andi Zeqiri und Kaly Sène für Augustin und Millar eingewechselt. Doch Wirkung zeigen diese Wechsel kaum. Es ist der FC Aarau, der zu Chancen kommt. Nikola Giorgjev und Varol Tasar haben innert kurzer Zeit die Chance auf den Führungstreffer. Und auch Milot Avdylis Schuss in der 77. wird erst im letzten Moment von Comas geblockt. Nach 90 Minuten steht die Partie trotz Aarauer Überlegenheit in der zweiten Hälfte 1:1.

Die Verlängerung

Den Start in diese Phase des Spiels verpassen die Basler für einmal nicht. Gleich in der 4. Minute der Verlängerung gelingt Michael Lang der Führungstreffer für Rotblau. Die Eckball-Flanke vom eingewechselten Taulant Xhaka nimmt der Routinier direkt und trifft in der kurzen Ecke zum 2:1. Als sich Allen Njie in der 98. Minute und Conus in der 109. die Rote, beziehungsweise gelbrote Karte, holen, fällt das Spiel endgültig in Basler Füsse. So gelingt Dan Ndoye in der 119. Minute trotz eines letzten Aarauer Aufbäumens der Treffer zum 3:1-Endstand.

Der Knackpunkt

Wenn auch spät in der Partie erteilt, sind die beiden Platzverweise gegen Aarau die Knackpunkte des Spiels. Allen Njie steht in der 98. Minute Wouter Burger auf den Fuss und sieht Rot. Bastien Conus bekommt in der 109. die zweite Gelbe Karte für ein gestrecktes Bein gegen Kaly Sène. Mit doppelter Überzahl und einem Vorsprung im Rücken kann der FCB die restliche Zeit mehr oder weniger souverän herunterspielen. Darüber, wie die Schlussphase bei Gleichzahl ausgesehen hätte, lässt sich nur spekulieren.

Die Unparteiischen

Fedayi San und sein Team haben am Sonntag gegen Aarau keine einfache Partie zu leiten. Und das spiegelt sich in ihrer Leistung. Viele Entscheidungen sorgen für Unruhe auf und neben dem Platz , eine klare Linie ist schwer zu finden. So hätte Wouter Burger in der ersten Halbzeit nach dem langen Ball von Lang einen Freistoss am Strafraumrand zugesprochen bekommen sollen. Und auch in der 35. Minute, als Augustin im Strafraum am Trikot gezogen wird und zu Fall kommt, wäre ein Strafstoss sicherlich nicht übertrieben. Kommt hinzu, dass das Aneinandergeraten von Pelmard und Conus in der 32. Minute eine Gelbe Karte hätte nach sich ziehen sollen und die rote Karte gegen Njie durchaus ein harter Entscheid war. Dass Ndoye in der 70. keinen Penalty erhält, ist allerdings richtig. Und auch, dass Conus mit einer zweiten Gelben Karte des Feldes verwiesen wird.

Der O-Ton

Alex Frei zeigt sich nach der Partie gegen Aarau einerseits beeindruckt und andererseits – trotz des zeitweise durchwachsenen Auftritts seines Teams – mehrheitlich zufrieden. «Man muss betonen, dass Aarau unfassbar gut war und eine fantastische Anfangsphase spielte», sagt Frei nach der Partie. «In der Verlängerung war mir klar, dass wir vom Rhythmus her mehr Kraft haben werden», so Frei, «die Tugenden, die wir auf den Platz bringen, sind fast perfekt».

Die Folge

Der FC Basel trug aus den letzten acht Spielen sieben Siege davon. Es scheint, als wäre der vielzitierte Knoten geplatzt. Für die Basler geht es aufgrund der Nationalmannschafts-Pause erst am 1. Oktober weiter. Dann treffen sie zuhause auf den FC St. Gallen. Die Partie wird um 18 Uhr angepfiffen. Der nächste Gegner im Cup heisst Grasshopper Club Zürich. Die Partie wird zwischen dem 31. Januar und dem 2. Februar 2023 ausgetragen.

