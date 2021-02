FCB: Die Jungen im Fokus – Zwei Premieren in Zürich

und ein Argentinier auf dem Weg nach Basel Die beiden Talente Kaly Sene und Gonçalo Cardoso debütierten beim 0:2 gegen den FCZ. Und mit Matías Palacios ist ein nächster Zukunftsspieler kurz vor der Unterschrift beim FCB. Dominic Willimann

Offensivspieler Kaly Sene durfte erstmals in Rotblau auflaufen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Am Montag schliesst das Transferfenster in der Schweiz. Und es ist davon auszugehen, dass der FC Basel auf dem Wechselmarkt nochmals aktiv wird. Verschiedene argentinische Medien berichten, dass Matías Palacios am Wochenende aus Südamerika abgereist ist. Seine Zieldestination soll Basel sein. Der 18-Jährige gilt auf der Position des Spielmachers in seiner Heimat als vielversprechendes Talent.

Mit seinem Wechsel zu Basel, dem Partnerclub seines jetzigen Vereins San Lorenzo, soll Palacios weiter in seiner Entwicklung reifen. Im Raum steht eine Leihe bis Sommer 2022, wobei der FCB eine Kaufoption vertraglich abmachen könnte, um den Argentinier fix an sich zu binden. Mit Palacios stösst also ein nächster Profi zu Rotblau, der in diesem Jahrtausend geboren worden ist.