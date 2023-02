Wahlpanne im Kanton Baselland – Zwei Personen wurden gar nicht gewählt Landratssitze wurden am Sonntag den Wahlkreisen falsch zugeordnet. Zwei Politiker haben demnach kein Mandat – andere profitieren. Weitere Fehler sind nicht ausgeschlossen. Simon Bordier

Im Kanton Baselland ist es zu einer Panne bei den Wahlen vom letzten Sonntag gekommen: Zwei Sitze wurden in der Wahlregion 2 durch eine Softwarepanne den falschen Wahlkreisen zugeordnet. «Die Sitzwanderung zwischen den vier Wahlkreisen wurde am Wahlsonntag durch die eingesetzte Wahlsoftware falsch berechnet», schreibt die Landeskanzlei am Freitag.

Durch die Korrektur erhalten neu folgende Personen einen Sitz im Landrat: Regina Weibel (Mitte) aus Dittingen und Simone Buser (EVP) aus Reinach. Hingegen wurden zwei Politikern aus denselben Parteien fälschlicherweise Sitze zugesprochen. Es handelt sich um Christian Helfenstein (Mitte) aus Aesch sowie um Dany Hugelshofer (EVP) aus Grellingen. Sie haben also kein Mandat.

Der Kanton Baselland zählt vier Wahlregionen, die wiederum aus mehreren Wahlkreisen bestehen. Für die Zuteilung der Mandate auf die Parteien ist das Stärkenverhältnis der Parteien innerhalb der vier Wahlregionen mit folgenden Wahlkreisen massgebend. (Lesen Sie hier, wie zuletzt in mehreren Wahlkreisen Landratsmandate neu zugeteilt wurden).

Betroffen vom Fehler ist die Wahlregion 2, welche die Wahlkreise Reinach, Münchenstein, Muttenz und Laufen umfasst. Die Behörden erklären: «Im Nachgang zu den Wahlen prüft die Landeskanzlei jeweils die provisorischen Wahlergebnisse, bevor das amtliche Schlussergebnis im Amtsblatt publiziert wird.» Dazu gehöre, dass die Wahlprotokolle der einzelnen Wahlbüros mit den am Wahlsonntag erfassten Zahlen abgeglichen würden.

Da das Baselbieter Wahlsystem bei der Zuteilung der Parteimandate in den vier Wahlregionen Sitzverschiebungen unter den Wahlkreisen einer Region vorsehe, sei die Prüfung dieser Sitzsprünge ebenfalls ein Teil der Kontrolle. «Dabei wurde entdeckt, dass das System in der Wahlregion 2 die Sitzsprünge falsch berechnet hat. Zusammen mit der verantwortlichen Software-Firma wurde der Fehler behoben.»

«Die Mitte Kanton Basel-Landschaft nimmt mit Befremdung die Korrektur bei den Sitzsprüngen zur Kenntnis.» Silvio Fareri, Parteipräsident

Der vorliegende Fall, dass innerhalb einer Region zwei Wahlkreise (Münchenstein und Muttenz) Sitze an zwei andere Wahlkreise (Reinach und Laufen) abgeben müssen, sei bisher nicht vorgekommen, so die Landeskanzlei weiter. «Deshalb kann ausgeschlossen werden, dass die eingesetzte Software bei bisherigen Wahlen diese Fehlberechnung ebenfalls gemacht hat.»

Durch die Anpassung erleidet keine Partei einen Sitzverlust. Die Mitte Basel-Landschaft nimmt die Korrektur gleichwohl «mit Befremdung» zur Kenntnis, wie Parteipräsident Silvio Fareri in einer Mitteilung schreibt. «Zwar sind grundsätzlich provisorische Ergebnisse vom Wahlsonntag stets mit Vorsicht zu geniessen, jedoch ist es umso ärgerlicher, dass der Fehler auf den Einsatz der Wahlsoftware zurückzuführen ist.» Es bleibe «ein Nachgeschmack» nach den bereits im Vorfeld der Wahlen falsch versendeten Wahllisten in den Wahlregionen 3 und 4.

