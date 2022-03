Behörden geben nicht auf – Zwei Mörder werden immer noch gesucht Höchst selten werden Tötungsdelikte in den beiden Basel nicht aufgeklärt. Der letzte ungelöste Fall in Basel-Stadt ist zehn Jahre alt, in Baselland gar über 15 Jahre. Leif Simonsen

Die Leiche der 31-jährigen brasilianischen Prostituierten Ana Paula wurde 2006 in einem Waldstück in Allschwil entdeckt. Foto: zvg/Polizei BL

Wer hierzulande einen Mord begeht, wird in der Regel gefasst. Die Aufklärungsrate liegt bei rund 97 Prozent. Auch in den beiden Basel werden die Tötungsdelikte meist aufgeklärt. Das liegt auch daran, dass die Behörden bei den schwerwiegendsten Verbrechen keinen Aufwand scheuen. Wenn Mörder nicht gleich gefasst werden, setzen die Staatsanwaltschaften häufig Sonderkommissionen ein, die in den ersten Tagen und Wochen mit Hochdruck nach dem Täter fahnden.