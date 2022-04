Honda – Zwei Millionen E-Autos ab 2030 Wie andere japanische Hersteller hat auch Honda beim E-Auto ein wenig den Anschluss verloren. Nun will der Konzern aufholen.

Ausser dem kleinen Honda e hat die Marke bei den Elektroautos nicht viel zu bieten. Foto: Honda

Bei der Elektrifizierung hinkt Honda bislang hinterher. Bis auf den kleinen Honda e hat der weltweit siebtgrösste Autohersteller noch nicht viel zu bieten. Jetzt soll die Umstellung der Produktpalette beschleunigt werden. Bis Ende des Jahrzehnts soll der E-Auto-Absatz bei rund zwei Millionen Fahrzeugen pro Jahr liegen. 2040 steht der komplette Abschied vom Verbrennungsmotor an, wie Japans Nummer zwei im Rahmen einer Strategiepräsentation bekräftigt hat.

Rund 30 neue E-Mobile werden bis Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen. Die Spanne reicht von günstigen Minilieferwagen bis hin zu Highend-Sportwagen. In Europa macht im kommenden Jahr ein kleiner Crossover den Anfang, die Technik könnte vom Honda e übernommen werden.

Auf dem Weg zum Energie-Dienstleister

Das Hauptaugenmerk der Japaner liegt jedoch auf den Märkten ausserhalb Europas. Etwa in den USA, wo der Konzern jüngst eine Kooperation mit General Motors zur Entwicklung und Produktion preisgünstiger PW eingegangen ist. Offiziell angekündigt ist ein grosser SUV, der als Honda Prologue und als Ableger für die Edelmarke Acura auf den Markt kommt. In China sollen in den kommenden fünf Jahren zehn neue E-Modelle kommen, für Japan sind für die Zeit ab 2024 ein kleines Nutzfahrzeug, ein Mini-PW und ein SUV angekündigt.

In der Schweiz bereitet Honda den nächsten Schritt als Energie-Dienstleister vor und geht eine Partnerschaft mit der Projektgruppe V2X Suisse ein – mit dem Ziel, die entscheidende Rolle von elektrobetriebenen Fahrzeugen und bidirektionaler Ladetechnologie für die Zukunft des Energiemanagements zu testen und zu demonstrieren. Im Rahmen dieses Projekts liefert Honda 50 vollelektrische Honda e an die Schweizer Carsharing-Anbieterin Mobility. Die Elektrofahrzeuge werden als Teil der Carsharing-Flotte in einem Pionierversuch eingesetzt. Im grossflächig angelegten Test kommt die bidirektionale Ladefunktion des Honda e zum Einsatz. Diese ermöglicht das Zurückspeisen von Strom in das Netz, sobald die Fahrzeuge parkiert sind. (hh/lie)

