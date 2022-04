Tödlicher Unfall im Bündnerland – Zwei Menschen in Lawine geraten – Hilfe kam zu spät Am Piz Tomül sind am Samstag ein Mann und eine junge Frau während einer Skitour tödlich verunglückt.

Die Unfallstelle im Gebiet Riedboda. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Bei einem Lawinenunglück im Gebiet des Tomülpasses im Safiental in Graubünden haben am Karsamstag ein Mann und eine Frau ihr Leben verloren. Retter konnten sie am Abend nur noch tot aus den Schneemassen bergen.

Von dem 34-jährigen Alpinisten und seiner 22-jährigen Begleiterin fehlte seit Freitagmittag jede Spur, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Die beiden seien am Karfreitagmorgen vom Berggasthof Turrahus in Safien Thalkirch GR aus aufgebrochen, um mit Skiern den Piz Tomül zu besteigen. Um die Mittagszeit seien sie auf dem Gipfel von anderen Skitourengängern gesehen worden.

Weiter nach der Werbung

Laut den Angaben alarmierten Angehörige am Samstagnachmittag um 16 Uhr die Rettungsflugwacht und die Polizei, nachdem sie von den beiden keine Nachricht mehr erhalten hatten. Bei einem Suchflug hätten die Rettungskräfte daraufhin im Gebiet «Riedboda» auf der Valserseite Signale von Lawinensuchgeräten empfangen, so die Polizei.

Am Abend wurden die beiden Vermissten dann in dem Gebiet auf 2050 Metern über Meer in einem Lawinenkegel geortet. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät. Polizei und Staatsanwaltschaft haben eine Untersuchung zu den Umständen des Unglücks eingeleitet.

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.