Blaurot gegen Rotblau – Allschwil gegen Basel war ein Cupspiel mit lauter Gewinnern. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Am Ende sind alle zufrieden. Der FC Allschwil, weil er gegen den FC Basel «nur» fünf Gegentore erhalten hat. Der FCB, weil er in diesem David-gegen-Goliath-Duell nichts anbrennen lässt. Und natürlich auch alle der 7500 Besucher (Vereinsrekord!) auf der Schützenmatte, weil sie ein Fussballfest erleben, wie es besser kaum sein kann. Es darf bereits jetzt festgehalten werden: Die Neuerung hin zur regionalen Auslosung in dieser 1. Hauptrunde des Schweizer Cups hat sich bewährt.

Als der FC Allschwil letztmals in diesem Wettbewerb auf einen Vertreter aus der Super League traf, kamen 1833 Zuschauer auf den Sportplatz «Im Brühl», um den Vergleich mit dem FC Sion zu sehen. Das war vor drei Jahren.

Erzielte sein erstes Pflichtspieltor für den FC Basel: Bradley Fink. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Diesmal ist jedoch vieles anders. Weil keine Gerüstelemente für eine Zusatztribüne aufgetrieben werden konnten, entschieden die Baselbieter, von ihrer Heimstätte auf die Basler Schützenmatte auszuweichen. Was sich im Nachhinein als Glücksfall herausgestellt hat: Das volle Stadion verleiht diesem Spiel eine besondere Note.

Anders ist am Ende auch das Ergebnis. 1:10 heisst es gegen Sion, 0:5 gegen Basel. Allschwil-Goalie Marco Schmid, der in beiden Partien zwischen den Pfosten steht und dem die Unterstützung seines eigenen Fanclubs auf der Tribüne gewiss ist, sagt: «Wir haben halb so viele Tore erhalten wie gegen Sion, das ist gut.» Dass es nicht mehr geworden sind, liegt auch an ihm. Insbesondere wie er den Freistoss seines früheren FCB-U-21-Mitspielers Taulant Xhaka pariert, ist bemerkenswert.

Fink statt Szalai

Der FCB spielt seinen Part bei diesem Fussballfest im Stile des Oberklassigen. Im Vergleich zum Conference-League-Spiel vom Donnerstag in Sofia rotiert Alex Frei neun frische Kräfte in die Startformation. Nur die zwei Defensivspieler Sergio Lopez und Andy Pelmard bleiben in der Anfangself.

Entschieden ist die Partie früh, nach 40 Minuten heisst es 4:0. Dabei gelingt Bradley Fink, der gegenüber Adam Szalai den Vorzug im Sturmzentrum erhält, der erste Pflichtspieltreffer in Rotblau. Nach nur zwei Trainings mit der Mannschaft darf der Neuzugang aus Dortmund beginnen – auch, weil er am Donnerstag im Playoff-Rückspiel gegen Sofia nicht qualifiziert sein wird.

Der Hattrick ist Tatsache: Darian Males lupft den Ball über Allschwil-Goalie Marco Schmid. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die restlichen drei Treffer gehen auf das Konto von Darian Males, dem ein lupenreiner Hattrick gelingt. Der U-Nationalspieler ist einer jener Spieler, die zuletzt wenig zum Einsatz gelangt sind und so Spielpraxis sammeln sollen. Doch Frei betont, dass er seinen Akteuren die Wichtigkeit dieses Erstrundenspiels vermittelt und Basel die Aufgabe keineswegs auf die leichte Schulter genommen hat: «Ich verlangte, dass wir dem FC Allschwil mit dem notwendigen Respekt entgegentreten.» So sei seine Mannschaft «teilweise sehr gut» aufgetreten. Und mit dem Weiterkommen («Darum geht es im Cup») damit im Soll.

Für Allschwils Trainer Roderick Föll gibt es nach dem Schlusspfiff ebenso nur Positives zu berichten. Etwa, dass sein Team die zweiten 45 Minuten nur mit 0:1 verloren hat, «nachdem ich nach dem 0:4 Angst hatte, dass es einen ähnlichen Ausgang wie beim Sion-Spiel geben könnte». Doch seiner Mannschaft gelingt es, den in der zweiten Halbzeit nicht mehr so stringent spielenden FCB konsequent zu stören. In dieser Phase kommen bei Rotblau Anton Kade und Hugo Vogel zu ihren Pflichtspiel-Debüts.

Aarau statt Allschwil

Gegen Ende der Partie kann auch René Hagen das Geschehen geniessen. Der Präsident des fünf Spielklassen unter dem FCB spielenden FC Allschwil spricht dabei von einem von «A bis Z gelungenen Anlass, bei dem auch ein toller Batzen in die Kasse fliessen wird». Besonders imponiert hat ihm der Marsch der Muttenzerkurve von Allschwil auf die Schützenmatte. Selbst der Präsident hat es sich – wie viele andere Allschwiler auch – nicht nehmen lassen, mit den Hunderten Menschen zu Fuss ins Stadion zu spazieren. «Einmalig», schwärmt Hagen, sei es gewesen.

Auf der Route der Fans kreuzt auch der Car der Allschwiler Spieler plötzlich auf. Trainer Föll sagt, das sei so geplant gewesen. Und seine Akteure hätten dabei fleissig die Handys gezückt und ihre Stimmungslage auf den sozialen Medien kundgetan. Der Leistung hat dieser Umweg über den Dorfplatz nicht geschadet. Föll sagt: «In der Regel heisst es, dass man gegen einen Superligisten pro Spielklasse Unterschied zwei Treffer kassiert. Doch wir erhielten nicht zehn, sondern fünf und sind damit im Soll.» Der einzige Wermutstropfen war, sagt Captain Nico Lomma, «dass uns kein Tor geglückt ist».

Das Telegramm Infos einblenden FC Allschwil – FC Basel 0:5 (0:1) Schützenmatte. – 7500 Zuschauer. – SR Theiss. Tore: 9. Males 0:1 (Nach Vorarbeit von Fernandes kommt Males im Strafraum frei zum Schuss und zirkelt den Ball flach ins untere Eck). 14. Fink 0:2 (Der 19-Jährige erzielt bei seinem Debüt im FCB-Trikot per Kopf sogleich seinen ersten Pflichtspieltreffer). 36. Males 0:3 (Nach einem Handspiel von Borer gibt es Penalty für den FCB, den Males sicher verwertet). 40. Males 0:4 (Xhaka spielt einen langen Ball auf Males, der die Kugel über Schmid hinweg lupft und einen Hattrick realisiert). 73. Szalai 0:5 (Chipperfield dribbelt sich durch den Strafraum, sieht dort den Ungarn, der souverän abschliesst). Allschwil: Schmid; Nüssli (62. Stasi), Schuler, Borer, Mbatchou; Süess (46. Lino Heitz), Farinha Silva, Lomma, Merschnigg (83. Salihu); Zirdum (73. Luca Heitz), Scheibler (46. Gallacchi). Basel: Salvi; Lopez, Djiga, Pelmard, Katterbach (59. Vogel); Fernandes (59. Kade), Xhaka; Males, Chipperfield (72. Diouf), Tushi (59. Ltaief); Fink (59. Szalai). Bemerkungen: Basel ohne Burger, Lang, Zeqiri (angeschlagen), Augustin, Essiam, Sène (im Aufbau), Padula, Marchand, Millar, Hitz, Adams und Amdouni (alle kein Aufgebot). - Ersatz: De Mol; Comas, Frei, Ndoye. - Verwarnungen: 11. Lomma (Foul), 34. Borer (Handspiel), 42. Katterbach (Foul). – 77. Freistoss von Xhaka an die Latte. – Pflichtspieldebüt für den FCB von Vogel, Kade und Fink.

Danach ging es auch für ihn ans Aufräumen im Stadion, in dem der FC Allschwil zu Gast war, ehe bei den Amateuren ab Montag der courant normal Einzug hält. Am Mittwoch schliesslich folgt der verspätete Saisonauftakt gegen die Reserve der Old Boys.

Auf eine wesentlich wichtigere Aufgabe hat sich der FCB vorzubereiten. Am Donnerstag kommt ZSKA Sofia ins Joggeli, und für das Team von Alex Frei geht es darum, nach dem 0:1 in Bulgarien die Qualifikation für die Europacup-Gruppenphase sicherzustellen. Mit jenen Spielern, die am Sonntag das Cupspiel mehrheitlich von der schattigen Tribüne aus verfolgten.

Einfach wird dieses Vorhaben nicht. Wie auch nicht dasjenige des nächsten Auftritts im Schweizer Cup: Mitte September reisen die Basler in der 2. Runde zum FC Aarau. Die Aargauer spielen in der Challenge League, nur eine Spielklasse tiefer als Rotblau. Hinzu kommt das besondere Ambiente im Stadion Brügglifeld. Man erinnere sich: Das letzte Aufeinandertreffen an dieser historischen Stätte verlor der FCB vor sieben Jahren mit 1:2 …

