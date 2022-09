Bei Streit in Saunaclub – Zwei Männer in Düsseldorf lebensgefährlich verletzt Die Täter seien flüchtig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt am Samstagabend mit.

Ein Saunaclub im Stadtteil Rath in Düsseldorf. (Symbolbild) IMAGO/Michael Gstettenbauer

Bei einem eskalierten Streit in einem Saunaclub in Düsseldorf sind zwei dort angestellte Männer durch Stiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter seien flüchtig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt am Samstagabend mit. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf, es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Nach Rauswurf ist Streit entbrannt

Nach den vorläufigen Erkenntnissen der Ermittler war die Auseinandersetzung in dem Saunaclub im Stadtteil Rath eskaliert, nachdem sieben Männer wegen unangemessenen Verhaltens der Einrichtung verwiesen werden sollten. Die beiden Mitarbeiter hätten die Gruppe nach draussen begleitet. Dort sei dann ein Streit entbrannt, in dessen Verlauf mindestens ein Mann ein Messer gezückt und auf die Angestellten eingestochen habe.

Die Gruppe der sieben Männer flüchtete. Die lebensgefährlich verletzten Opfer im Alter von 32 und 34 Jahren wurden den Angaben der Behörden zufolge im Krankenhaus behandelt.

AFP/sys

