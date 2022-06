Nachwuchs im Zolli – Zwei kleine Lisztäffchen gehen auf Erkundungstour Seit Ende Mai können die Äffchen auch von den Besuchern beobachtet werden. Die vom Aussterben bedrohte Art weist ein paar interessante Verhaltensweisen auf.

Coole Frise: Lisztäffchen im Basler Zolli. Foto: Zolli Basel

Im Zolli Basel hilft es derzeit, wenn man musikalisch begattet ist und den einen oder anderen Komponisten nicht nur mit dem Gehör erkennt, sondern auch mit den Augen: Zwei Neugeborene erweitern die Gruppe der Lisztäffchen – die dank ihrer Haarpracht an den ungarischen Komponisten Franz Liszt erinnern, und deshalb auch gleich auf dessen Namen getauft wurden.

Mutter der Zwillinge ist die knapp dreijährige Quieta. Wie der Zolli schreibt, wird sie tatkräftig unterstützt von anderen Gruppenmitgliedern, welche beim Tragen helfen. Und: Die Jungen unternähmen bereits erste Erkundungstouren alleine.

Nur noch 2000 ihrer Art

Lisztäffchen leben in kleinen Gruppen von bis zu 13 Tieren in Baumkronen der Wälder im nordwestlichen Kolumbien. Zur Fortpflanzungszeit herrsche laut Zolli-Angaben bei den Lisztäffchen Polyandrie, was so viel heisst: Das Weibchen trifft sich mit mehreren Männchen zu einem kleinen Techtelmechtel – und egal, wer der Vater ist: Alle anderen potenziellen Daddies helfen bei der Erziehung mit. Spannend auch: Das Männchen trifft sich nur mit einem Weibchen.

Gemäss «Red List», auf der vom Aussterben bedrohte Tiere stehen, leben in freier Wildbahn nur noch ungefähr 2000 erwachsene Lisztäffchen. Innerhalb der letzten 18 Jahren hat die Gesamtpopulation um 80 Prozent abgenommen, schreibt der Zoo Frankfurt. Dies sei wie bei vielen anderen Tierarten auf die Zerstörung ihres Lebensraums zurückzuführen. Studien hätten gezeigt, dass die Art in den noch unbeschadeten Waldgebieten im nördlichen Südamerika langfristig nicht überleben kann.

