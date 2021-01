Kanton Solothurn – Zwei Kinder tot in Wohnung aufgefunden – Mutter festgenommen Am Samstagmorgen wurden in einer Wohnung in Gerlafingen zwei leblose Kinder aufgefunden. Gemäss ersten Erkenntnissen wurden sie Opfer eines Gewaltverbrechens. Hauptverdächtige ist die Mutter.

Zwei Kinder wurden in Gerlafingen getötet. Foto: PD

Wie die Solothurner Kantonspolizei am Samstag mitteilt, wurden in einer Wohnung in Gerlafingen zwei Tote Kinder im Schulalter aufgefunden. Als Hauptverdächtigte gilt die Mutter.

Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Mutter der Kinder wurde als dringend tatverdächtige Person festgenommen. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei haben umgehend Ermittlungen aufgenommen, heisst es weiter.

nag