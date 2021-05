Rhetorik-Wettbewerb – Zwei junge Basler sind Meister im Debattieren Eileen Fischer (22) und Jonas Lüthy (18) haben sich im nationalen Finale des Wettbewerbs «Jugend debattiert» gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt. Im Gespräch verraten sie, wie man rhetorisch punkten kann. Julia Schwamborn

«Eine gewisse Leidenschaft ist nötig, um gut zu sein»: Jonas Lüthy und Eileen Fischer, Gewinner des Wettbewerbs «Jugend debattiert». Foto: Lucia Hunziker

Sich freiwillig Argumente um die Ohren zu hauen und damit den Gegner zu entwaffnen – das ist nicht unbedingt das klassische Hobby, das Jugendliche neben der Schule verfolgen. Für Eileen Fischer und Jonas Lüthy aus Basel aber schon. Die beiden sind leidenschaftliche Debattierer. Während Jonas am Gymnasium Kirschgarten ein Jus-Studium anpeilt, arbeitet Eileen bei der Syngenta als KV-Lernende und strebt die Berufsmatur an. Was beide verbindet, ist die Leidenschaft für das Diskutieren – und die Politik. Eileen kämpft an der Seite der Basler GLP für die Umwelt, Jonas engagiert sich im Vorstand der Schweizer Jungfreisinnigen.

Diskutieren will gelernt sein

Das Prinzip ist im Gegensatz zur Umsetzung relativ simpel: In der Debatte gilt es, die zugeloste Position – Pro oder Kontra – zu vertreten. «Man erhält zuerst das Thema, dann erst die Position. So geht man objektiv an ein Thema heran», erklärt Jonas. Durchs Debattieren habe er herausgefunden, wie er politisch gestrickt sei. Das habe ihn veranlasst, sich in der Schweizer Politik zu engagieren. Eileen stimmt Jonas zu. «Mein Ziel ist es, Politikerin zu werden. Ich möchte einmal im Nationalrat sitzen.» Dass die beiden ambitioniert sind, fällt sofort auf. Doch in ihren Antworten schwingt auch eine gewisse Bescheidenheit mit. Braucht es fürs Debattieren denn Talent? «Talent», erklärt Eileen, «ist das falsche Wort. Mit ‹Machen› kann man manchmal mehr erreichen als mit dem Lernen.» Natürlich müsse man ein Gespür für das Gegenüber haben, «aber Talent ist eher negativ konnotiert. Ich glaube, eine gewisse Leidenschaft ist nötig, um gut zu sein.»

Der Wettkampf «Jugend debattiert» ist ein Programm der Non-Profit-Organisation YES – Young Enterprise Switzerland. Ziel des Wettbewerbs ist es, Jugendlichen der Sekundarstufe I und II die Möglichkeit zu bieten, sich mit gesellschaftlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Themen auseinanderzusetzen und sich in der Kunst des Debattierens zu üben. Das Programm wird von Basler Schulen rege in Anspruch genommen und in den Unterricht eingebettet. Auch Eileen und Jonas sind durch die Schule auf den Wettbewerb aufmerksam geworden. Im Finale Mitte Mai wurde darüber diskutiert, ob man für die Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz eine Landessprache beherrschen müsse – Jonas musste dagegen argumentieren, Eileen dafür.

Alles im Leben ist eine Debatte

Dass sich die KV-Lernende Eileen gegen diverse Gymnasiasten durchgesetzt hat, erfüllt ihren Lehrer Hannes Tschäppeler mit Stolz: «Eileen hat den zweiten Platz erreicht und damit viele Gymnasiastinnen überflügelt», schreibt er. Eileen selbst sieht das gelassen und freut sich einfach für ihre Schule. Auch Jonas, der auf dem ersten Platz gelandet ist, bemerkt nüchtern: «Mich persönlich erstaunt es nicht, dass jemand vom KV so weit kommt. Beim Debattieren muss man sich getrauen, mal eine Gegenposition zu beziehen und sich durchzusetzen. In eine solche Situation kommt man im Lehrbetrieb wahrscheinlich schneller als am eher theorieorientieren Gymnasium.»

Dass das Debattieren für Eileen und Jonas mehr ist als ein blosses Hobby, ist offensichtlich. Alles im Leben sei schliesslich eine Debatte, sagt Jonas: selbst eine Lohnverhandlung sei eine. «Wenn man debattieren kann, hilft einem das im Leben.» Das sei nicht verwunderlich, bemerkt Eileen. «Man debattiert ja auch tagtäglich.» Wenn man sich in der Rhetorik wie ein Fisch im Wasser fühlt, muss das Leben wohl einfacher sein.

