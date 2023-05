FCB: Klassiker gegen den FCZ – Zwei gewaltige Aufgaben nach einer luxuriösen Trainingswoche Die Basler treffen am Sonntag im Klassiker auf den FC Zürich. Aber natürlich strahlen die beiden Partien gegen die Fiorentina bereits in dieses Wochenende hinein. Tilman Pauls

Eine Szene aus dem letzten Duell zwischen FCB und FCZ: Dan Ndoye in der Zange zwischen drei gegnerischen Spielern. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Sogar Heiko Vogel hat sich in dieser Woche eine kurze Auszeit gegönnt. Raus aus Basel, auch wenn es nur für ein paar Stunden war, zurück in die Heimat. «Ich nehme mir diese Auszeiten bewusst, in denen man nicht immer nur an Fussball denkt», sagt er. «Einfach mal die Seele baumeln lassen.»