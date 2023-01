Bottminger Exekutive – Zwei Gemeinderäte treten vorzeitig zurück Auf Ende Mai verlassen sowohl Sascha Kuhn als auch Remo Muchenberger den Gemeinderat Bottmingens. Die Gründe dafür sind verschieden – und doch ähnlich. Linus Schauffert

Sascha Kuhn – hier im August letzten Jahres – ist einer der beiden zurücktretenden Gemeinderäte. Foto: Pino Covino

Bei beiden ist es ein neuer Lebensabschnitt, der sie zu diesem Schritt bewegt. Remo Muchenberger wird im Februar 65 Jahre alt und will die verbleibende Lebenszeit mit seiner Partnerin verbringen. Und Sascha Kuhn ist weitaus jünger, doch er verlegt seinen Lebensmittelpunkt zumindest mittelfristig in eine neue Gegend.

«Ich habe in meiner Familie, aber auch bei Freunden erlebt, dass Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist. Aktuell bin ich gesund, und ich habe Lust und Energie, noch einige andere Dinge im Leben anzugehen», sagt Muchenberger im von der Gemeinde Bottmingen veröffentlichten Interview. Und dies wolle er tun, ohne sich mit vollem Terminkalender und Verpflichtungen herumschlagen zu müssen.

Neuer Lebensmittelpunkt

Der 64-Jährige ist seit 2016 Departementsvorsteher in den Bereichen Tiefbau, Mobilität, Sport und Freizeit und war zuvor rund 20 Jahre in der Gemeindekommission tätig. Von seiner Zeit im Gemeinderat sagt er: «Der Austausch mit der Bevölkerung hat mich immer bereichert. Es ist toll, wenn Ideen gemeinsam mit der Bevölkerung umgesetzt werden können.»

Sascha Kuhn auf der anderen Seite ist erst seit 2020 Departementsvorsteher in den Bereichen Finanzen, Kinder und Jugend. Zuvor war er vier Jahre in der Gemeindekommission. Bei ihm ist es die Karriere, die eine Tätigkeit als Gemeinderat nicht mehr zulässt. «Ich werde eine Vollzeitstelle in Zürich antreten und meinen Lebensmittelpunkt zumindest mittelfristig entsprechend verschieben», so Kuhn im Interview. In Zürich wird er als Unternehmensberater arbeiten.

Ersatzwahlen am 18. Juni

Auf seine Zeit als Gemeinderat, die ja noch bis im Mai andauern wird, blickt auch Kuhn gern zurück: «Ein solches Amt ausführen zu dürfen, ist für mich ein grosses Privileg – gerade in so jungen Jahren. Auch wenn es anstrengend sein kann, so hat man die Möglichkeit, viel zu bewegen und einen grossen Beitrag an die Allgemeinheit zu leisten.»

Die Ersatzwahlen finden am 18. Juni statt. Sollten an diesem Termin keine Nachfolger gefunden werden, findet am 27. August die Nachwahl statt.

