Zwei Frauen, die die Kirche veränderten

Von Peter Aerne (publiziert am Mon, 12 Aug 2019 03:00:17 +0000)

Am 1. Januar 1519 bestieg Zwingli erstmals die Kanzel des Zürcher Grossmünsters – der Beginn der Reformation. Am Sonntag 3. August 1919 – also vor 100 Jahren – bestieg wieder eine Persönlichkeit die Grossmünster-Kanzel: Rosa Gutknecht, die erste Pfarrerin am Grossmünster. Seit 1919 gibt es Pfarrerinnen bei den Schweizer Reformierten.