«Weltweit einzigartige Konzertreihe» – Zwei Finnen machen ihrem Heimweh Luft Krista Järvensivu und Joonas Pitkänen organisieren immer wieder besondere Veranstaltungen. Daniel Aenishänslin

Krista Järvensivu und Joonas Pitkänen vor dem Schwanenbrunnen an der Gellertstrasse. Der Singschwan ist Finnlands Nationalvogel. Foto: Nicole Pont

Niemals hätte sich der Pianist gedacht, dass er einmal neben Dinosauriern in die Tasten greifen würde. Das Konzert im Naturhistorischen Museum in Basel hatten Krista Järvensivu und Joonas Pitkänen organisiert. Seit 2016 sind die beiden Finnen als Konzertgesellschaft für finnische Musik unterwegs. Ihr Produkt: die finnische Konzertreihe «Feeling blue & white», angelehnt an die Farben der Flagge ihrer Heimat. «Eine Konzertreihe, die sich ausschliesslich finnischer Kunstmusik widmet, ist weltweit einzigartig», sagt Pitkänen, der künstlerische Leiter.