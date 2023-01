Alles zum FCB-Spiel in St- Gallen – Zwei Elfmeter und eine Rote Karte sorgen für Gesprächsstoff Es ist eine intensive Super-League-Partie, die sich der FC St. Gallen und der FC Basel beim 1:1 im ausverkauften Kybunpark liefern. Dominic Willimann

Der FCB und St. Gallen lieferten sich im ersten Spiel nach der Winterpause eine unterhaltsame Partie. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Vor dem Spiel

Fabian Frei (unten) spielte im Abwehrzentrum. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der Blick auf die Basler Aufstellung verrät: Das 4-4-2 ist erstmals seit vielen, vielen Jahren Tatsache. Als Sturmspitzen beginnen Fink und Amdouni, dahinter dienen Millar, Diouf, Burger und Kade als Ideengeber. Im Zentrum der Abwehr spielt Jubilar Fabian Frei und auf links verteidigt nach längerer Verletzungspause wieder Lopez.

St. Gallen hingegen greift auf sein bewährtes System zurück, ebenfalls in einem 4-4-2. Allerdings ist das Zentrum im Gegensatz zu Rotblau in einer Raute angeordnet. Den defensiven Part übernimmt mit Quintillà einer, der just vor einem Jahr von Basel zurück in die Ostschweiz gewechselt hat.

FC St. Gallen – FC Basel 1:1 (1:1) Infos einblenden Kybunpark. – 19’200 Zuschauer. – SR Schnyder. Tore:

5. Guillemenot 1:0 (Der Stürmer nimmt aus 18 Metern die linke Ecke ins Visier und schliesst nicht sehr scharf, dafür umso präziser ab).

30. Amdouni 1:1 (Von Finks Kopf springt der Ball an den ausgestreckten Arm von Stergiou. Amdouni verwertet den fälligen Penalty souverän). Platzverweis Basel:

54. Burger (Foul an Görtler). Verwarnungen St. Gallen:

6. Guillemenot (Unsportlichkeit).

38. Quintillà (Foul an Amdouni).

75. Alves (Foul an Amdouni). Verwarnungen Basel:

19. Calafiori (Foul an Guillemenot).

79. Lopez (Spielverzögerung).

89. Frei (Foul an Guillemenot). Aufstellung St. Gallen (4-4-2):

Zigi; Stillhart (90. Kräuchi), Stergiou, Maglica, Kempter (90. Vallci); Görtler, Quintillà, Alves, Witzig (90. Guidotti); Akolo (79. Ndombasi), Gullemenot. Aufstellung Basel (4-4-2):

Hitz; Lopez. Adams, Frei, Calafiori; Millar (58. Pelmard), Diouf, Burger, Kade (71. Novoa); Fink (84. Lang), Amdouni.

Ersatz: Salvi; Vogel, Xhaka, Essiam, Akalé, Zeqiri. Bemerkungen: St. Gallen ohne Latte Lath (gesperrt) sowie Von Moos und Schubert (beide verletzt). – Basel ohne Comas, Ndoye, Males und Augustin (alle Muskelfaserriss) sowie Szalai, Sène, Tushi, Marchand De Mol und Chipperfield (alle ohne Aufgebot). – 87. Hitz hält Elfmeter von Görtler.

Die erste Hälfte

Zeki Amdouni bezwingt St. Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi aus elf Metern. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Es ist - wie so oft in St. Gallen - eine unterhaltsame Partie, die schon früh Fahrt aufnimmt. Mit einem Weitschuss bringt Guillemenot das Heimteam nach fünf Minuten in Führung, weil Millar und Adams zu wenig konsequent verteidigen. Und am Ende auch Hitz zu langsam in der Ecke unten ist. Alex Frei attestiert seiner Mannschaft in diesen Startminuten keine gute Leistung. «Wir wurden kalt erwischt, die ersten zehn Minuten waren nicht gut.»

Dieser frühe Rückstand erfolgt in einer Phase, in der der Gastgeber mit hoher Laufbereitschaft nach vorne powert. Der FCB findet aber immer besser ins Spiel und kommt nach einer halben Stunde zum Ausgleich. Eine Hereingabe von Millar touchiert die Hand von St. Gallens Verteidiger Stergiou. Nach VAR-Konsultation gibt es Elfmeter, den Amdouni souverän in die untere Ecke schiebt. Mit ein bisschen Fortune hätte der Gast zur Pause auch führen können – insbesondere ein vor dem Seitenwechsel getätigter Konter über Amdouni, Fink und Millar ist fast perfekt gespielt.

Die zweite Hälfte

Marwin Hitz freut sich mit Kasim Adams über den gehaltenen Penalty. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der FCB kommt dynamisch aus der Kabine und wird dann durch einen Schiedsrichter-Entscheid gebremst (siehe Knackpunkt). Burger muss nach 54 Minuten duschen gehen, danach reagiert Trainer Frei, um das Zentrum wieder zu stärken. Millar wird durch Pelmard ersetzt. Der Franzose übernimmt in Unterzahl Burgers Part im Zentrum, während Amdouni vom Sturm erst auf den rechten Flügel und später nach der Auswechslung Finks zurück in den Angriff wechselt.

Erwähnenswert auch: Novoa gelangt zu seinem Pflichtspiel-Debüt in Rotblau, als er für Kade auf den Rasen geschickt wird. Was der talentierte Spanier kann, hat er in der turbulenten Endphase noch nicht andeuten können – zumal der FCB gegen anstürmende St. Galler zumeist mit Verteidigen beschäftigt war.

In diesen Endminuten gelingt St. Gallen aber der Siegtreffer nicht, weil es wiederholt an FCB-Keeper Hitz scheitertet. Die beste Chance bietet sich Görtner, als er in der 87. Minute zum Penalty antreten darf. Doch Hitz bleibt stehen und pariert den in die Mitte getretenen Elfmeter.

Der Knackpunkt

22.01.2023; St.Gallen; Fussball Super League - FC St.Gallen - FC Basel, Wouter Burger (Basel) nach der roten Karte (Claudio Thoma/freshfocus) freshfocus

54 Minuten sind gespielt, als Schiedsrichter Schnyder die Rote Karte aus der Gesässtasche seiner Hose nimmt - und Burger zeigt. Dieser ist selbst da er den Platz verlässt nach wie vor ausser sich, dass für ihn der Arbeitstag so zu früh zu Ende geht. Was ist passiert? In einem Zweikampf gegen Görtler in der Mitte des Spielfelds kommt der Holländer zu spät und steht dem Deutschen mit offener Sohle auf den Fussknöchel. Der Entscheid ist vertretbar, aber hart.

Die Unparteiischen

Urs Schnyder schickt Wouter Burger vorzeitig zum Duschen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es ist eine intensive Partie, in der Schnyder und Co. gefordert sind. Im Grossen und Ganzen haben sie das Geschehen im Griff. Einzig bei der Roten Karte gegen Burger kann darüber diskutiert werden, ob dieser Tritt tatsächlich zum direkten Ausschluss führt. Keine Diskussionen gibt es hingegen bei den Elfmetern: Der Handspenalty für den FCB wie auch das Foul von Calafiori gegen Guillemenot in der Endphase sind Vergehen, die zu einem Elfmeter führen.

Der O-Ton

Sportdirektor Heiko Vogel (Zweiter von links) nahm auf der Basler Bank Platz. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Nach seiner ersten offiziellen Partie als Sportdirektor des FC Basel sagt Heiko Vogel: «Die Rote Karte hat das Momentum ein bisschen gekippt. Danach war es ein Abnützungskampf, in dem unsere junge Mannschaft bestanden hat. Ich bin sehr stolz auf sie.»

Die Folge

Riccardo Calafiori wird am Samstag gegen Luzern zuschauen müssen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Weiter geht es für den FCB am Samstag mit dem Super-League-Heimspiel gegen Luzern. Es ist dies eine Partie, in der Frei auf zwei Stammkräfte verzichten muss: Burger wie auch Calafiori werden Rotblau fehlen. Nebst den Verletzten, die für das Luzern-Spiel noch nicht einsatzbereit sein dürften.

Es ist dies aber auch eine Partie, auf die sich der FCB von Montag bis Freitag vorbereiten kann, ehe eine Woche später mit dem Cupspiel bei GC die erste englische Woche des Jahres ansteht.

