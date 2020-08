Gefahr für Basler Velofahrer – Zwei Dutzend «Türöffnerunfälle» pro Jahr Plötzlich geöffnete Autotüren können für Velofahrer zur Todesfalle werden. Die BaZ hat nachgefragt, wie oft solche Unfälle passieren und wie man vorbeugen kann. Jennifer Bähler

Das Unfallopfer stürzte wegen einer aufgerissenen Autotür auf den Boden, es leide an den Folgeschäden. Foto: 20 Minuten/Jeton Shali

In der vergangenen Woche ist in Basel ein Velofahrer in eine Autotür geprallt und daraufhin gestürzt. Ein Helfer berichtete gegenüber «20 Minuten» von der Heftigkeit des Sturzes: Der Mann habe seine Hand nicht mehr gespürt und einen Schnitt in Millimeter-Nähe der Halsschlagader erlitten.