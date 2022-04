Neues Bauinventar – Zwei Drittel der Muttenzer Häuser von 1680 sind noch erhalten Die neuste Ausgabe einer nationalen historischen Zeitschrift widmet sich umfassend der Gemeinde Muttenz und ihren historischen Bauten. Lisa Groelly

Das Bauernhaus an der Hauptstrasse 25 in Muttenz wurde 1473 errichtet und ist das älteste bekannte Bauernhaus der Nordwestschweiz. Foto um 1900. Foto: R. Auer-Bielser, E. Bielser

Das älteste Bauernhaus der Nordwestschweiz steht in Muttenz. Ebenso das älteste nicht herrschaftliche Gebäude in einem dörflichen Umfeld. Das Alter der beiden Bauten von 1473 respektive 1418 hat man erst in den vergangenen Jahren bei Umbauarbeiten entdeckt.

Weil sich in Muttenz solch historisch wertvolle Bauten befinden, hat die Gemeinde ein ausführliches Bauinventar in Auftrag gegeben. Dafür wurde nicht nur das Äussere, sondern oft auch das Innere der Häuser genau unter die Lupe genommen, was viele wichtige Erkenntnisse zutage führte. «Eine solche Vorgehensweise mit systematischen Besichtigungen und einem besonderen Augenmerk auf der Bauarchäologie hat Vorbildcharakter und sucht seinesgleichen», schreibt die Archäologie Baselland am Mittwoch in einer Mitteilung.

Inventar soll Planungssicherheit bieten

Im Zuge dieser Besichtigungen konnte etwas Bemerkenswertes festgestellt werden: Mindestens zwei Drittel der Häuser, die in einem Muttenzer Dorfprospekt von 1680 dargestellt wurden, sind heute noch vollständig oder teilweise erhalten.

Im Dorfprospekt von G. F. Meyer sind die Gebäude hervorgehoben, die heute ganz oder teilweise noch

erhalten sind. Plan: STABL SL 5250 0052 Bd3 590 v.

Das Inventar soll dabei helfen, im Zuge der Zonenplanrevision des Dorfkerns die bisherigen Schutzkonzepte zu überprüfen. Ausserdem soll es Hauseigentümern und Behörden eine Investitions- und Planungssicherheit bieten. Die Erkenntnisse aus dem Inventar sind nun in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift «Mittelalter» des schweizerischen Burgenvereins publiziert. Diese kann hier heruntergeladen werden.

Lisa Groelly ist stellvertretende Leiterin des Ressorts Politik, Wirtschaft und Region in der Basler Lokalredaktion. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Baselbiet. In ihrer Kolumne schreibt sie ausserdem monatlich über Themen, die sie gerade beschäftigen, nerven, erfreuen oder wütend machen. Mehr Infos @LisaGroelly

