Regierungswahlen Luzern und Tessin – Zwei der letzten Männerbastionen fallen Nach achtjähriger Männerherrschaft kehren in Luzern die Frauen an die Macht zurück. Im Tessin holt SP-Ständerätin Marina Carobbio wohl einen Sitz in der Regierung – was ihrer Partei grosse Probleme beschert. Markus Häfliger Gregor Poletti

Strahlende Siegerin in Luzern: Die neu gewählte Luzerner Regierungsrätin Michaela Tschuor (Mitte) wurde auf Anhieb in die Regierung des Zentralschweizer Kantons gewählt. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die Luzerner Kantonsregierung wird stark erneuert – und sie wird vor allem weiblicher. Die Mitte-Politikerin Michaela Tschuor ist neu in die Regierung gewählt worden. Die 45-jährige Juristin und Gemeindepräsidentin von Wikon übersprang das absolute Mehr bereits im ersten Wahlgang.

Tschuor übernimmt den Sitz ihres zurückgetretenen Parteikollegen und Gesundheitsdirektors Guido Graf. Sie werde «ganz sicher frischen Wind in die Regierung bringen», sagte Tschuor nach ihrer Wahl gegenüber der «Luzerner Zeitung» und meinte: «Das tut der Regierung und der Luzerner Bevölkerung gut.»

Tschuor kam auf Anhieb auf Platz drei. Vor ihr platziert sind nur Fabian Peter (FDP) und Reto Wyss (Mitte), die beiden einzigen Bisherigen in der fünfköpfigen Regierung, die noch einmal angetreten sind.

Auf Platz vier landet der SVP-Kandidat Adrian Hartmann. Er verpasst das absolute Mehr aber um 4193 Stimmen und muss darum am 14. Mai in den zweiten Wahlgang. Hartmann kämpft um den Sitz seines zurückgetretenen Parteikollegen und Sicherheitsdirektors Paul Winiker.

Aus Kosovo in die Kantonsregierung?

Noch offen ist, wer die Nachfolge des parteilosen Bildungsdirektors Marcel Schwerzmann antreten wird, aber es wird fast sicher eine Frau sein. Schwerzmanns Rücktritt bietet vor allem der SP die Chance, ihren vor acht Jahren verlorenen Sitz zurückzuerobern. Luzern sei nach acht Jahren bürgerlicher Männerregierung bereit für eine SP-Vertretung, sagte Fanaj am Sonntag.

Tatsächlich kam die SP-Kandidatin Ylfete Fanaj im ersten Wahlgang auf den fünften Platz. Die 40-jährige Fanaj wurde in Kosovo geboren, kam als 9-Jährige in die Schweiz und wuchs in Sursee auf. Sie ist studierte Sozialarbeiterin und Kantonsrätin (lesen Sie hier das Porträt von Ylfete Fanaj).

Fanaj muss zwar in den zweiten Wahlgang, hat aber gute Chancen. Denn die GLP-Kandidatin Claudia Huser lag im ersten Wahlgang 10’637 Stimmen hinter Fanaj. Trotzdem gab sich Huser am Sonntag kämpferisch, sie sei motiviert für den zweiten Wahlgang.

Ein bitterer Wahlsieg für die SP im Tessin

Auch im Tessin dürfte es nach acht Jahren Männerherrschaft wieder eine Frau in die Regierung schaffen: Die 56-jährige Ärztin Marina Carobbio will den vakanten SP-Sitz in der Kantonsregierung verteidigen. Die bisherige Ständerätin und frühere Nationalratspräsidentin würde damit auf den zurückgetretenen SP-Staatsrat Manuele Bertoli folgen. Nachdem 77 von 106 Gemeinden ausgezählt hatten, lag Carobbio auf dem fünften Platz.

Die vier übrigen Staatsräte treten alle erneut an und belegen gemäss den Zwischenresultaten die Plätze 1 bis 4, in dieser Reihenfolge: Christian Vitta (FDP), Norman Gobbi und Claudio Zali (beide Lega dei Ticinesi) und Raffaele De Rosa (Mitte). Weil das Tessin seine Regierung im Proporz wählt, braucht es keinen zweiten Wahlgang.

Auf nationaler Ebene würde Carobbios Wahl in der SP nicht nur Freude auslösen. Denn die Partei würde damit einen Sitz im Ständerat verlieren, den Carobbio 2019 sensationell erobert hat. Im Moment ist in der Tessiner SP keine Kandidatur absehbar, die Carobbios Sitz verteidigen könnte.

Chancen auf Carobbios Ständeratssitz ausrechnen können sich dafür die FDP (mit Nationalrat Alex Farinelli) oder Die Mitte (am ehesten mit Nationalrat Fabio Regazzi). Im linken Lager dürfte am ehesten Grünen-Nationalrätin Greta Gysin gewisse Aussenseiterinnenchancen haben.

Offen ist, ob das Tessin für den vakanten Ständeratssitz in den nächsten Monaten extra eine Ersatzwahl durchführt – oder ob Carobbios Ständeratssitz bis zu den nationalen Wahlen im Herbst vakant bleibt. Die Kantonsregierung will dies am 6. April entscheiden. Falls sich der Staatsrat für die Durchführung einer Ersatzwahl entscheidet, könnte der Gewinner oder die Gewinnerin für gerade mal eine Session nach Bern, bevor er oder sie sich im Oktober bereits wieder der Gesamterneuerungswahl stellen müsste.

Eine reine Männerregierung dürften nach diesem Wochenende nun nur noch zwei Kantone haben: der Aargau und Uri.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger Gregor Poletti ist Inland-Redaktor und seit über 30 Jahren im Journalismus tätig. Alles, was gesellschaftspolitisch bewegt, lässt ihn in die Tasten greifen – von Tempo 30 bis zur Sterbehilfe. Mehr Infos

