Zwei Brüder mischen den Schweizer Baseball auf

Nein, viel besser sei das noch immer nicht, stellt Hide Oshima klar. Vier Meisterschaften beendete der 29-jährige Aescher mit den Therwil Flyers auf Platz 1, in diesem Jahr befinden sie sich auf gutem Weg in Richtung Titel Nummer 5. In welcher Sportart die Baselbieter Baseballer aber derart erfolgreich sind, ist vielen Leuten noch immer ein Rätsel. Hides Bruder Taka Oshima weiss sofort eine passende Geschichte dazu: Als der 30-Jährige seinem Professor eine Mail schrieb mit der Bitte um eine Verschiebung der Prüfung, damit er an der Baseball-EM teilnehmen könne, antwortete dieser: Das ginge in Ordnung, er könne gerne an dieses Quidditch-Turnier reisen.