Kampfwahl in Gelterkinden – Zwei Bewerber für einen Sitz im Gemeinderat Lange sah es aus, als ob der 33-jährige Pascal Catin vom Bürgerlichen Zusammenschluss Gelterkinden in stiller Wahl zum Mitglied des Gemeinderats gewählt würde. Doch jetzt erhält er mit Urs Dünner (67) Konkurrenz. Thomas Gubler

Am 13. Februar müssen die Stimmberechtigten von Gelterkinden ein neues Mitglied des siebenköpfigen Gemeinderates wählen. Foto: Henry Muchenberger

Zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Monaten müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Gelterkinden einen Gemeinderat an der Urne wählen. Galt es am vergangenen 28. November den Sitz des zurückgetretenen Stefan Ruesch vom Bürgerlichen Zusammenschluss Gelterkinden (BZG) neu zu besetzen, so wird am 13. Februar der Nachfolger von Stefan Degen (BZG) ebenfalls an der Urne gewählt. Eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass die Ortsparteien etwelche Mühe bekunden, Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeindeexekutive zu rekrutieren. Tatsächlich gingen Beobachter auch bereits davon aus, der 33-jährige BZG-Kandidat Pascal Catin werde wohl in stiller Wahl zum Gemeinderat gekürt.