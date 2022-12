Kreative Mitbringsel für Gourmets – Zwei Basler Sterneköche verraten ihre Einmachrezepte Selber Gemüse und Früchte einzumachen ist in – und in der Adventszeit können die Leckereien im Glas auch zu tollen Geschenken werden. Pascal Steffen und Tanja Grandits servieren je zwei Ideen für anspruchsvolle Gaumen. Julia Gisi

Gehören zu den Besten ihres Faches: Die Basler Köche Pascal Steffen und Tanja Grandits. Foto: Dominik Plüss (links) / Nicole Pont (rechts)

Es hat den Weg von Grossmutters Küche längst auch in die Vorratsschränke junger Städter gefunden: das Eingemachte. In den vergangenen Jahren erlebte die Kochtechnik, mit der man frische Früchte oder soeben geerntetes Gemüse in nostalgisch anmutenden Einmachgläsern länger haltbar machen kann, einen richtiggehenden Hype. Kein Wunder, schliesslich lassen sich damit weit über die Saison hinaus feine Gerichte kreieren – und das erst noch für weniger Geld, als wenn man alles im Supermarkt einkaufen würde.